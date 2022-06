Dwie piątki i debiutant wśród najlepszych. Oceny Polaków po meczu z Holandią

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

HOLANDIA - POLSKA: TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL>>>

Po bolesnej wpadce i laniu 1:6, które Polacy zebrali w środę w Brukseli, można było się obawiać, że smutna historia się powtórzy. Optymizmem nie napawał również fakt, że selekcjoner Czesław Michniewicz postanowił tym razem dać szansę zmiennikom, a nawet debiutantowi. Jak się okazało, ten powiew świeżości w wyjściowym składzie wyszedł Polakom na dobre, a kilku z nich zaprezentowało się z naprawdę dobrej strony. Oceny z pewnością byłyby nawet wyższe, gdyby prowadzenie 2:0 udało się utrzymać.

Holandia - Polska 2:2. Oceny Polaków

Łukasz Skorupski 5 - Mimo że Holendrzy przeważali praktycznie przez cały mecz, to przez długie fragmenty nie miał wiele pracy. To, co musiał obronić, bronił. Przy straconych golach nie miał nic do powiedzenia. W końcówce jego dwie genialne parady uchroniły Polaków przed porażką. Przy rzucie karnym miał furę szczęścia, bo Memphis Depay trafił w słupek.

Matty Cash 4,5 - Udowodnił, że może tej kadrze dać naprawdę wiele. Twardy w obronie, często schodzący do Bednarka i Kiwiora, i piekielnie groźny z przodu. Jego ocenę bardzo podwyższa piękny gol na 1:0. Strzelił go po typowej dla siebie akcji i rajdzie w pole karne z prawego skrzydła. W samej końcówce nieodpowiedzialnie zagrał piłkę ręką w polu karnym, dlatego nie mógł otrzymać "piątki".

Źródło: Getty Images Matty Cash celebruje pierwszego gola w kadrze

Jan Bednarek 3,5 - W sobotę wystąpił w roli szefa polskiej obrony. I co zaskakujące, wyglądał mniej pewnie od Kiwiora. Szybko złapał żółtą kartkę, ale z tego Czesław Michniewicz z pewnością go rozgrzeszy, bo przerywał groźną kontrę rywali. Niestety, to on złamał linię spalonego w akcji, w której gola na 2:2 strzelił Dumfries.

Podwójne powody do radości Casha w Rotterdamie Matty Cash dał... czytaj dalej » Jakub Kiwior 4,5 - Jego obecność w wyjściowym składzie była największą niewiadomą. Tymczasem 22-letni debiutant grał jak stary wyga. Nie przestraszył się gwiazd pokroju Depaya i był w swoich interwencjach niezwykle pewny. W kilku sytuacjach to on ratował drużynę jako ostatni.

Bartosz Bereszyński 4 - Kolejny raz potwierdził, że wobec braku klasowego lewego obrońcy to on jest najpewniejszą opcją. Z tyłu pewny i do spółki z Zalewskim długo nie dał pograć Dumfriesowi. Co ważne - i dość niespodziewane - kilka razy sprintami włączył się do groźnych kontrataków.

Jacek Góralski 3 - Najmniej pewny z trójki środkowych pomocników. W oczy kłuły szczególnie jego błędy w wyprowadzeniu, po których Holendrzy odzyskiwali piłkę na połowie Polaków. Jedna poważna pomyłka przytrafiła mu się również w polu karnym, ale szczęśliwie nie skorzystał z niej Dumfries. To on nie zdążył za Daviem Klaassenem przy golu na 1:2. Mecz skończył po niespełna godzinie.

Grzegorz Krychowiak 4 - Wobec nieobecności Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego to on pełnił rolę kapitana. I walczył jak na kapitana przystało, ale tego nie brakowało mu nigdy. Dość szybko złapał żółtą kartę po groźnym faulu na Frenkiem de Jongu, a na dobrą sprawę mógł po tej sytuacji wylecieć z boiska. Przydatny był w destrukcji i odbiorze.

Piotr Zieliński 4 - Zagrał 70. mecz w kadrze i znów można była kręcić nosem, bo nie dawał w ataku tyle, na ile go stać. Ostatecznie skończył jednak z golem, finalizując kontrę na początku drugiej połowy. Co ważne, wykonał też gigantyczną pracę w defensywie.

Źródło: Getty Images Polacy cieszą się z prowadzenia 2:0

Przemysław Frankowski 4 - Bardzo długo był najmniej widocznym z polskiej ofensywy, mocno pomagając z tyłu. Jednak kiedy była potrzeba, świetnie ruszył do podania Krzysztofa Piątka i dograł do Zielińskiego, który kopnął do pustej bramki.

Nicola Zalewski 5 - Już w pierwszych sekundach meczu przywitał się z rywalami udanym dryblingiem i dał się sfaulować. A później było tylko lepiej. Z tyłu kapitalnie radził sobie z groźnym Denzelem Dumfriesem, a z przodu wiele kontrataków przechodziło przez niego. To on kapitalnym przerzutem odnalazł Casha, co ostatecznie skończyło się golem. Z biegiem meczu był coraz mniej widoczny, ale i tak jego występ wypadł bardzo dobrze.

Krzysztof Piątek 4 - Mecz układał się tak, że długo był zupełnie poza grą. Nie widać go było nawet w kontratakach, ale na początku drugiej połowy zachował się idealnie, podając do Frankowskiego, co skończyło się golem na 2:0.

Szymon Żurkowski 4 - zmienił Góralskiego i była to zmiana zdecydowanie na plus. Grał nieco wyżej od swojego poprzednika i przede wszystkim znacznie skuteczniej w odbiorze i wyprowadzeniu.

Kamil Glik bez oceny - grał zbyt krótko.