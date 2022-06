Michniewicz odmienił podejście zawodników. "Starałem się im wytłumaczyć, że potrafią grać w piłkę"

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Polski do przerwy sensacyjnie prowadziła na terenie rywali 1:0 po golu strzelonym przez Mattiego Casha. Na początku drugiej połowy gola dołożył Piotr Zieliński, ale gospodarze szybko odpowiedzieli.

- Mnóstwo sił włożyliśmy w ten mecz. Dużo też mądrości i wydaje mi się, że zawodnicy zagrali dobre spotkanie. Prowadziliśmy 2:0, ale nie pocieszyliśmy się zbytnio, bo od razu padła bramka na 2:1. Później druga, sędzia podniósł chorągiewkę. Mówię OK, jest 2:1, spokojnie przetrwamy ten trudny moment, ale niestety uznał tę bramkę – podzielił się swoimi wrażeniami Michniewicz w rozmowie z TVP Sport.

W doliczonym czasie gry Holendrzy mieli doskonałą okazję, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Rzutu karnego po zagraniu ręką Casha nie wykorzystał jednak Memphis Depay. Niesłychane emocje w Rotterdamie. Polacy postawili się faworyzowanej Holandii Po niesamowitym... czytaj dalej »

Szczęście to nie wszystko

- Na szczęście trzeba ciężko pracować. Jeśli to robisz, to w którymś momencie może cię odwiedzić, ale to nie jest tak, że możesz bazować na szczęściu. Dzisiaj dobrze się stało, że ta bramka nie padła, bo to by nam mocno podcięło skrzydła po tym wysoko przegranym spotkaniu trzy dni temu. Potrzebowaliśmy tlenu, pewności siebie, poczucia, że dalej potrafimy grać – przyznał selekcjoner Polaków.

Michniewicz dobrze się spisał, pomagając swoim podopiecznym szybko zapomnieć o klęsce w Brukseli i podejść do rywalizacji z faworyzowaną Holandią z dobrym nastawieniem.

- Mówiłem chłopakom na odprawie, by nie zwątpić w swoje umiejętności po jednym meczu. Nie byliśmy mistrzami świata po Szwecji, tak samo nie jesteśmy największymi nieudacznikami po meczu z Belgią. Starałem się im wytłumaczyć, że potrafią grać w piłkę, żeby pokazać wszystko, niczego nie chować do kieszeni. I tak też było, każdy zagrał na miarę swoich możliwości i z tego się cieszymy – powiedział szkoleniowiec. Dwie piątki i debiutant wśród najlepszych. Oceny Polaków po meczu z Holandią Występująca w... czytaj dalej »

Odwaga selekcjonera

Przegrana pięcioma golami z Belgią nie zmieniła planów selekcjonera, który przed mistrzostwami świata w Katarze chce przetestować jak najwięcej piłkarzy i wariantów gry. W sobotę dał m.in. szansę zadebiutować w kadrze Jakubowi Kiwiorowi i to w podstawowym składzie.

- Ten chłopak umie grać w piłkę. Ja się nie bałem o jego umiejętności. Mówiłem mu tylko, żeby nie chciał pokazywać wszystkiego w jednym meczu – wyjaśnił trener Biało-Czerwonych.

Michniewicz nie bał się również postawić od pierwszych minut na młodego Nicolę Zalewskiego, który odpłacił się piękną asystą i bardzo dobrą grą.

- On ma dobre wybory. Pamiętam początek, jak tu przyjechał. Był trochę wycofany, taki niepewny, bo to było dopiero jego drugie zgrupowanie. Z każdym kolejnym treningiem pokazywał swoją jakość. Zawodnicy zaczęli zwracać na niego uwagę, dodawać mu otuchy. Rośnie nam fajny skrzydłowy, może też grać jako wahadłowy z takim potencjałem i wydolnością – cieszył się selekcjoner.

Polska kolejny mecz w Lidze Narodów rozegra już w najbliższy wtorek. 14 czerwca podejmie w Warszawie Belgię.