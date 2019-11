Symboliczny gest zamiast radości. Tak protestowali przeciwko rasizmowi

- Temat jest bardziej skomplikowany z racji tego, że mamy internet - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS prawnik Maciej Ślusarek, mówiąc o problemie rasizmu stadionowego. - Kiedy pojawił się internet, (...) to przyniósł również upadek standardów debaty publicznej - dodał Maciej Ślusarek. - Ta nienawiść, o której mówimy, zawsze była. Ludzie zawsze gdzieś próbowali daj jej upust. Zawsze takie zgromadzenia publiczne były do tego dobrą okazją - stwierdziła z kolei psycholog Maria Rotkiel, drugi gość programu.

Spotkanie zamykało rywalizację w grupie C eliminacji Euro 2020. Duży wkład w pokaźne zwycięstwo miał właśnie Wijnaldum, który skompletował hat-tricka. Holenderski kapitan po pierwszym trafieniu podbiegł do Frenkiego de Jonga. Wspólnie mieli coś do przekazania kibicom.

Gracz Liverpoolu i pomocnik Barcelony trzymali ręce obok siebie, pokazując kolor skóry. Po meczu przyznali, że w ten sposób zamierzali zwrócić uwagę na to, że wszyscy są równi i chcieli wyrazić stanowczy sprzeciw wobec rasizmu.



Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj — ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2019





Wijnaldum przyznał, że trzeba w tym celu podjąć zdecydowane działania. Reprezentant Holandii podkreślił, że jeśli problem ma zostać skutecznie rozwiązany w piłce nożnej, należy wprowadzić surowsze kary.

- Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu są wysokie grzywny, takie by nikt się tego nie dopuszczał. Wszędzie powinny być kamery - tłumaczył.

To też holenderski problem

Zachowanie reprezentantów Holandii miało związek z ostatnim wydarzeniem w ich kraju. W meczu Den Bosch z Excelsiorem Rotterdam kibice gospodarzy obrażali ciemnoskórego zawodnika Ahmada Mendesa Moreirę.

Po niespełna pół godzinie gry prowokowany napastnik nie wytrzymał i zdecydował się opuścić boisko, a sędzia Laurence Gerrets przerwał grę. Piłkarz za namową kolegów z drużyny ostatecznie wrócił na boisko i strzelił nawet gola. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

- Ta sprawa mnie dotknęła osobiście. Byłem zszokowany. Mecz nie powinien zostać dokończony. Gdyby mnie to spotkało, też zszedłbym z boiska - mówił Wijnaldum.