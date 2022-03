Wymarzony powrót Christiana Eriksena do reprezentacji

Argentyna się bawi. 81. gol Messiego Argentyna nie... czytaj dalej » 257 dni. Dokładnie tyle czekał Eriksen, by ponownie zaprezentować się w barwach narodowych. Ten ostatni raz miał miejsce podczas spotkania z Finlandią (0:1) na mistrzostwach Europy. W pierwszej połowie tego meczu u Eriksena doszło do zatrzymania akcji serca. Po dramatycznie wyglądającej reanimacji na szczęście udało się go odratować.

Po kilku miesiącach przerwy od futbolu Duńczyk wrócił na boisko. Było to możliwe, albowiem wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator, dzięki czemu może bez przeszkód uprawiać sport wyczynowy. Po rozwiązaniu kontraktu z Interem, gdyż w Serie A nie mogą grać zawodnicy z wadami serca, związał się z Brentford, gdzie zbiera bardzo dobre oceny.

Owacja i gol

W końcu przyszedł czas na powrót do kadry. Na dodatek w wyjątkowym dla Eriksena miejscu – przez lata był on piłkarzem Ajaksu Amsterdam, a właśnie na stadionie Johan Cruyff ArenA odbył się sobotni mecz z Holandią.

Zawodnik pojawił się na murawie tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy. Wszyscy kibice nagrodzili go owacją na stojąco. Brawo bił również selekcjoner Holendrów Louis van Gaal.

The incredible & touching moment Christian Eriksen returned to the pitch playing for Denmark,9 months after he suffered a cardiac arrest at the Euros!#NEDDEN#Eriksen#Qatar2022pic.twitter.com/tfxkENrcHx — #ChampionsLeague (@alimo_philip) March 26, 2022

Zaledwie dwie minuty później pomocnik cieszył się już z gola, gdy popisał się kapitalnym strzałem pod poprzeczkę po podaniu Andreasa Skova Olsena. I choć spotkanie ostatecznie zakończyło się wygraną Holandii 4:2, to Eriksen również mógł czuć się jak zwycięzca.



CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022





Powrót idealny

W jednym z pomeczowych wywiadów piłkarz nie ukrywał, że cieszy go powrót w takim stylu.

- Cieszę się, że piłka trafiła do mnie, a wykończenie było cudowne. To był idealny sposób na powrót do reprezentacji - wyznał.

- Kibice pięknie mnie powitali. Byłem tu (w Ajaksie - przyp. red.) przez wiele lat, znają mnie, ale ich zachowanie sprawiło, że zrobiło mi się cieplej na sercu - podkreślił.

- Chciałbym zagrać na mistrzostwach świata w Katarze, ale wcześniej czeka mnie wiele innych spotkań, dlatego koncentruję się na tym, co tu i teraz - dodał Eriksen.

30-latek rozegrał w kadrze Danii 109 spotkań i strzelił 36 goli.