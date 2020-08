Wielkie rozliczanie w Barcelonie. "Oni pierwsi pokryją koszty porażki z Bayernem"

Prezydent Barcelony zapowiada wielkie zmiany. "Kilka decyzji już podjęliśmy" Fatalny sezon... czytaj dalej » W miesiąc Barcelona przegrała na dwóch najważniejszych frontach. Pierwszeństwo w kraju oddała Realowi, a miejsce w półfinale Ligi Mistrzów po katastrofalnym występie – Bayernowi.

Przegrać z monachijczykami to oczywiście nie sztuka, sztuką jest dostać taki łomot. W piątek piłkarze Barcelony wyglądali, jakby pomylili boiska i zamiast na któreś pod blokiem, przypadkiem trafili na stadion. Byli bezradni przy agresywnej grze rywali, a sami popełniali błąd za błędem w defensywie. Efekt? 2:8. Poprzednio Katalończycy tyle bramek stracili w 1946 roku…

Rożnica klas to mało powiedziane. A przecież mierzyli w wygranie całej Ligi Mistrzów.

- Pewne decyzje zostały już podjęte, a niektóre będą znane w najbliższych dniach. W przyszłym tygodniu zostaną wydane oficjalne komunikaty, jak już trochę opadną emocje – zapowiedział prezydent FC Barcelona Josep Maria Bartomeu.

Że klub potrzebuje zmian, jest pewne. Kibice zachodzą w głowę, kto zostanie pożegnany. Najczęściej w tym kontekście wymieniają trenera Quique Setiena, którego przerosło zadanie, i samego Bartomeu. Szefa klubu wskazuje się za głównego winnego wielu niezrozumiałych zakupów ostatnich lat i nieudanej przebudowy zespoły.

"AS", dziennik z Madrytu, widzi sprawę sprzątania w Barcelonie następująco: "Bartomeu się opiera. Wyrzuceni zostaną trener Setien i dyrektor sportowy Abidal. To oni jako pierwsi pokryją koszty porażki z Bayernem. Trzęsienie ziemi w Lizbonie ma już swoje pierwsze ofiary. W poniedziałek spotkanie w celu ustalenia daty wyborów nowego prezydenta".

Odejście Setiena ma być przesądzone. Klub ponoć skontaktował się z prawnikami trenera, by przedyskutować sprawę rozwiązania kontraktu. A ten wiąże go z Barceloną jeszcze przez dwa lata. Rozstanie jest kwestią czasu, do negocjacji są pieniądze, jakie Setien otrzyma z tytułu zerwania umowy.

Kto będzie jego następcą? Padają nazwiska Argentyńczyka Mauricio Pochettino, a także byłych piłkarzy Barcelony Hiszpana Xaviego i Holendra Patricka Kluiverta. Na faworyta wyścigu po posadę Setiena miał wyrosnąć Ronald Koeman. Holender, czterokrotny mistrz Hiszpanii i zdobywca Pucharu Europy z Barceloną, ostatnio prowadził reprezentację swojego kraju.

Dyrektor "złożony w ofierze"

Eric Abidal też "zostanie złożony w ofierze", jak pisze o nim "AS". Były francuski obrońca jest dyrektorem sportowym i odpowiedzialnym za transfery. Tych nieudanych Barcelona w ostatnim czasie zaliczyła bez liku. "AS" wymienia nazwiska siedmiu piłkarzy, którzy w najbliższym czasie zmienią otoczenie.

Sprawa Arthura Melo jest już jasna. On idzie do Juventusu, a w przeciwnym kierunku uda się Miralem Pjanić. Pozostali na czarnej liście to: Junior Firpo, Ivan Rakitić, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Arturo Vidal i Ousmane Dembele.

Naciski na prezydenta

Na tym nie koniec. Kibice wzywają Bartomeu do dymisji. "Naciska się na niego, by zrezygnował i rozpisał wybory, ale wszystko wskazuje na to, że prezydent, który pełni swój ostatni rok urzędowania, będzie stawiać opór i co najwyżej ogłosi termin wyborów na 15 marca, najbliższy termin dopuszczony przez wewnętrzne procedury klubu" – podaje "AS".

Na ogłoszenie pierwszych decyzji trzeba poczekać do poniedziałku. Na ten dzień zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu Barcelony.