"Xavi naciska". Barcelona na "ostatniej prostej" do pozyskania Lewandowskiego

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie końca swojej przygody z Bayernem Monachium. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron - powiedział na konferencji kapitan reprezentacji Polski. Jego słowa rezonują w całym piłkarskim świecie. Teoretycznie - jego kontrakt z mistrzem Niemiec jest ważny jeszcze przez rok. Jednak trudno w praktyce sobie wyobrazić współpracę, której nie widzi on sam.

Według wydawanego w Madrycie dziennika "AS" po zakończeniu czwartkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy klubu Xavi miał spotkać się w tej sprawie z prezesem Barcelony Joanem Laportą.

Będzie propozycja o wartości 50 milionów euro?

Były dyrektor Bayernu ostrzega klub w sprawie Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » "Xavi naciska na Laportę: Lewandowski i Kounde są nieodzownymi zawodnikami" - napisał w poniedziałek "AS", podkreślając, że grający obecnie w Bayernie Monachium i Sevilla CF piłkarze są "priorytetem" dla szkoleniowca Barcy.



Według ustaleń stołecznej gazety trener Hernandez chciałby mieć w szeregach Barcy obu zawodników już w lipcu 2022 r., aby móc zabrać ich na amerykańskie tournee swojego zespołu. Przypominając, że Polak ma przed sobą jeszcze jeden rok umowy z Bayernem, zaznacza jednak, że kontrakt ten teoretycznie można skrócić.



"AS" twierdzi, że dyrekcja katalońskiego klubu jest już gotowa zapłacić za Roberta Lewandowskiego 40 mln euro.



Tymczasem poniedziałkowy dziennik "Sport" donosi, że Bayern skłonny jest pozbyć się polskiego napastnika za 50 mln euro. Utrzymuje, że jeszcze w czerwcu doszłoby do ostatecznych negocjacji w sprawie przyszłości blisko 34-letniego napastnika.



"Wydaje się, że sprawa zakontraktowania Roberta Lewandowskiego przez FC Barcelona jest na ostatniej prostej" - napisał wydawany w stolicy Katalonii dziennik.



Barcelońska gazeta utrzymuje, że na Camp Nou przygotowano już propozycje o wartości 50 mln euro dotyczącą nabycia czołowego strzelca Bundesligi i lada dzień trafi ona na biurko włodarzy monachijskiego klubu.