"Katastrofa. Nowa Hiszpania zniszczona"

Szkoci w meczu grupy A eliminacji Euro 2024 wygrali 2:0, a dwie bramki zdobył pomocnik Manchesteru United Scott McTominay. O efektownym debiucie hiszpańskiego selekcjonera Luisa de la Fuente (3:0 z Norwegią w sobotę) już nikt nie pamięta.

De la Fuente miał przebudować reprezentację po nieudanym ostatnim mundialu, na którym Hiszpanie ekspresowo, po 1/8 finału, musieli się spakować i wracać do kraju.

"Szkocja niszczy nową Hiszpanię. Dwa gole McTominaya powaliły La Roję w drugim meczu De la Fuente, który nie znalazł rozwiązania w Glasgow" – ocenił "AS".

Źródło: as.com "AS" pisze o "wraku"

Dalej chwali Szkotów, a Hiszpanów gani.

"Szkocja nie bierze jeńców, to widać. Szkocja walczy, walczy o każdą piłkę, jakby była ostatnią, jest wierna stylowi, którym potrafiła zatrzeć półuśmiech z twarzy hiszpańskiego kibica po 3:0 z Norwegią w debiucie De la Fuente. Scott McTominay sam jest w stanie podsycić ogień i debatę wokół La Roja, kiedy minęły zaledwie trzy miesiące od katastrofy na mistrzostwach świata. Jego dwa gole dały Szkocji zwycięstwo i, co bardziej niepokojące, wzbudziły wątpliwości co do zespołu, który rozbił się w Glasgow" – pisze w pomeczowej relacji dziennik.

Źródło: PAP/EPA Hiszpanie zdemolowani

Planu nie widać

"Marca", inny tytuł z Madrytu, o spotkaniu w Glasgow pisze tak: "Katastrofa Czerwonej Rewolucji. Hiszpania, pozbawiona solidności, płaci za swoje błędy i ponosi bolesną porażkę w dniu, w którym De la Fuente zmienił ośmiu podstawowych piłkarzy w porównaniu z meczem z Norwegią".

"Jaki jest plan?" - pyta "Marca" na okładce.

Źródło: marca.com "Jaki jest plan?"

Szkocja pokonała Hiszpanię pierwszy raz od 38 lat.

Po dwóch kolejkach liderem grupy A z sześcioma puntami jest Szkocja. W dwóch meczach drużyna trenera Steve'a Clarke'a zdobyła pięć bramek, nie tracąc żadnej. Drugie miejsce zajmuje Hiszpania, która po zwycięstwie nad Norwegią ma trzy punkty. Norwegia i Gruzja mają po punkcie. Ostatni z zerowym dorobkiem jest Cypr.

Wyniki wtorkowych meczów 2. kolejki:



Grupa A

Gruzja - Norwegia 1:1 (0:1)

Szkocja - Hiszpania 2:0 (1:0)

Grupa D

Turcja - Chorwacja 0:2 (0:2)

Walia - Łotwa 1:0 (1:0)

Grupa I

Kosowo - Andora 1:1 (0:0)

Rumunia - Białoruś 2:1 (2:0)

Szwajcaria - Izrael 3:0 (1:0)