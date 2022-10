"Real rozdrapał rany Barcelony". Hiszpańskie media po meczu

Lewandowski rozpracowany. Real za mocny dla Barcelony Robert... czytaj dalej » "Barcelona z porcelany i bez duszy zawiodła na Bernabeu" – zatytułował swój pomeczowy artykuł kataloński "Sport". W dalszej części zwrócono uwagę, że zabrakło nie tylko "ducha walki", ale również "pomysłu, by pokonać Real Madryt, który również nie zrobił nic szczególnego", jednak "zdobył trzy punkty i prawie się nie spocił".

Ponadto podkreślono, że w pierwszej połowie jedyny faul, na dodatek w ofensywie, popełnił Lewandowski, co jasno wskazuje, że zabrakło waleczności.

"To był tydzień pełen smutku. Powody były różne, brak poszczególnych piłkarzy, brak odpowiednich narzędzi lub brak pomysłu, jak ich użyć. Piękny sen kibiców został przerwany w cztery dni" – podsumowano, mając na uwadze również remis w Lidze Mistrzów (3:3) z Interem Mediolan, co prawdopodobnie będzie oznaczało pożegnanie z tymi rozgrywkami.

Kolejna porażka w tragicznym tygodniu

Piłkarzy nie oszczędza również "Mundo Deportivo". "Kolejna porażka Barcelony w tym tragicznym tygodniu, tym razem w El Clasico, w którym nie miała szansy wygrać w żadnym momencie spotkania" – czytamy.

Były sędzia piłkarski, a obecnie ekspert wspomnianego dziennika Cesar Barrenechea Montero ocenił, że sytuacja z 73. minuty, gdy Barcelona domagała się rzutu karnego za nieprzepisowe zagranie Daniego Carvajala na Lewandowskim, nie powinna zakończyć się jedenastką, gdyż "kontakt nie był wystarczająco mocny".

Pochwalono Polaka, że "jednym magicznym dotknięciem piłki" zdołał zanotować asystę przy golu Ferrana Torresa, ale na tym koniec plusów.

Źródło: Getty Images To nie był dzień Lewandowskiego i Barcelony

Benzema przebudził się przed Złotą Piłką

Co zrozumiałe, w zdecydowanie lepszych nastrojach są media związane z Realem Madryt.

"Real Madryt rozdrapał rany Barcelony" – napisała "Marca" i podkreśliła, że "Real zagrał jak na mistrza przystało i zadał cierpienie Barcelonie, która zapłaciła za swoje błędy". "Benzema był liderem, który przełamał niemoc dzień przed odebraniem Złotej Piłki" – dodano.

"Barcelona śpiewa, Madryt tańczy" – to z kolei tytuł z dziennika "AS". "Zespół Ancelottiego wygrał El Clasico bardziej dzięki inteligencji, niż wspaniałej grze, mając za rywala Barcelonę ze zrujnowaną obroną", a za piłkarza meczu uznano Toniego Kroosa będącego "szefem robiącym na boisku to, co chce i lubi".

Źródło: Getty Images Karim Benzema strzelił gola, a lada moment odbierze Złotą Piłkę