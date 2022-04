Real przegrał, ale Hiszpanie pewni swego. "Nie ma takiego, który by go zabił"

Zobacz przygotowania piłkarzy Realu Madryt do pierwszego meczu z Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz przygotowania piłkarzy Realu Madryt do rewanżowego starcia z Liverpoolem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Królewscy wygrali 3:1.

Zobacz przygotowania piłkarzy Realu Madryt do pierwszego meczu z Liverpoolem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz przygotowania piłkarzy Realu Madryt do starcia z Eibarem w 29. kolejce ligi hiszpańskiej.

Kolejne gole Benzemy to zła wiadomość dla Lewandowskiego Karim Benzema... czytaj dalej » Kibice w Manchesterze obejrzeli niecodzienne widowisko, którego wynik można uznać za zaskakujący, biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń na murawie. Przez zdecydowaną większość spotkania inicjatywa należała do gospodarzy. Podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli mogli strzelić znacznie więcej niż cztery gole, ale nie potrafili wykorzystać wielu dogodnych okazji.

Skończyło się na wyniku 4:3 dla City.

W ocenie reporterów Radia Marca jednobramkowa porażka to niewielka strata dla zespołu z Madrytu, który powinien być zdeterminowany do przechylenia szali na swoją stronę.



"Atutem dla naszej ekipy będzie niewątpliwie gra przed własną publicznością" - ocenili dziennikarze z Madrytu.



Stołeczna rozgłośnia oceniła, że już po kończącym mecz gwizdku arbitra "zawodnicy Realu Madryt schodzili z murawy stadionu w Manchesterze zadowoleni".



"Wystarczy spojrzeć na twarz trenera Pepa Guardioli. Ona mówi wszystko. Po meczu i w jego trakcie szkoleniowiec angielskiej drużyny był sfrustrowany z powodu licznych błędów swoich podopiecznych" - odnotowali reporterzy Radia Marca.

Grzechy Realu w obronie

Z kolei madrycki dziennik "AS" zauważył, że drużyna gospodarzy była silna w ofensywie, ale mocno grzeszyła błędami w obronie.



"Real wciąż się liczy w Lidze Mistrzów. Nie ma takiego, który by go zabił" – ocenił bardzo obrazowo w pomeczowej relacji stołeczny dziennik.



Z kolei wydawany w Barcelonie tytuł "Mundo Deportivo" twierdzi, że angielska ekipa grała w drugiej połowie zbyt lekkomyślnie i pobłażliwie wobec Realu, dzięki czemu "zespół z Hiszpanii przetrwał pierwszy półfinał i wciąż żyje".



Również kataloński dziennik nie ma wątpliwości, że faworytem rewanżu 4 maja na stadionie Santiago Bernabeu będzie Real.

Manchester City - Real Madryt 4:3 (2:1)



Bramki: dla Manchesteru City - Kevin De Bryune (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53), Bernardo Silva (74); dla Realu Madryt - Karim Benzema dwie (33, 82-karny), Vinicius Junior (55).



Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia). Widzów: 55 097.



Manchester City: Ederson - John Stones (36. Fernandinho), Ruben Dias, Aymeric Laporte, Ołeksandr Zinczenko - Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Riyad Mahrez, Gabriel Jesus (83. Raheem Sterling), Phil Foden.



Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba (46. Nacho), Ferland Mendy - Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric (79. Dani Ceballos) - Rodrygo (70. Eduardo Camavinga), Karim Benzema, Vinicius Junior (88. Marco Asensio).