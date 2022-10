"Cudem żywi". Okładki hiszpańskich gazet okrutne dla Barcelony

W stolicy Katalonii była duża mobilizacja przed środowym meczem.Kibice, dziennikarze, a przede wszystkim zawodnicy zdawali sobie sprawę, że tylko zwycięstwo dwoma golami pozwoli wicemistrzom Hiszpanii przejąć inicjatywę w walce o miejsce w 1/8 finału.

Do przerwy jeszcze mogli mieć nadzieje, bo gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu Ousmane'a Dembele, ale na początku drugiej połowy do coraz śmielszych ataków ruszył Inter, czego efektem były gole Nicolo Barelli i Lautaro Martineza. Barcelona nad przepaścią. Co musi się wydarzyć, by awansowała? Remis w... czytaj dalej »

Bramka Roberta Lewandowskiego tchnęła nadzieję w przynajmniej zwycięstwo jednobramkowe, ale gdy w 89. minucie Robin Gosens pokonał Marca-Andre ter Stegena, Camp Nou znowu ucichło. W końcówce swojego drugiego gola dołożył Lewandowski, jednak z remisu 3:3 cieszyli się tylko mediolańczycy.

"Utrzymują klub na włosku"

"Cudem żywi" - głosi czwartkowy tytuł okładki katalońskiego "Sportu". Dziennik podkreśla, że "tylko Ter Stegen zapobiegł definitywnemu odpadnięciu" i Barcelona "nie zależy już sama od siebie, by awansować do 1/8 finału".

W Katalonii tracą powoli wiarę w awans. Jeśli w 5. kolejce mediolańczycy (w poprzednim tygodniu wygrali z Barceloną 1:0) pokonają u siebie Viktorię Pilzno, wywalczą - podobnie jak w środę Bayern - awans, a definitywnie pozbawią tej szansy Katalończyków.

"Wirtualny nokaut" - przekonuje w tytule "Mundo Deportivo". "Gole Dembele i 'Lewego' przypudrowały błędy Gerarda Pique oraz Sergio Busquetsa i utrzymują klub na włosku" - czytamy.

"Podążając nad przepaścią" - to z kolei tytuł innego katalońskiego dziennika "L'Esportiu". "Barca jest o krok od odpadnięcia z Ligi Mistrzów. To wielki cios dla klubu, który zastawił przyszłe aktywa, aby ożywić się w Europie" - zaznaczają dziennikarze.



"Rana sportowa i finansowa"

Barcelona jest na dobrej drodze, żeby drugi rok z rzędu zadowolić się grą w Lidze Europy.

"To byłaby rana sportowa i finansowa" - podkreśla na okładce "Marca". Remis Barcelony jest szeroko komentowany przez madryckich dziennikarzy. "Na skraju katastrofy" - analizuje w tytule "AS".



Po czterech kolejkach pewnych awansu w 1/8 finału jest pięć zespołów: Napoli, Club Brugge, Bayern, Real Madryt i Manchester City.

Wyniki środowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa A

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

Rangers FC - Liverpool 1:7 (1:1)



grupa B

Atletico Madryt - FC Brugge 0:0 (0:0)

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1)



grupa C

Barcelona - Inter Mediolan 3:3 (1:0)

Viktoria Pilzno - Bayern Monachium 2:4 (0:4)



grupa D

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)

Sporting Lizbona - Olympique Marsylia 0:2 (0:2)