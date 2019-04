"Marca": Real wybrał nowego napastnika

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

Jest młody, imponuje skutecznością, a na dodatek nie kosztuje gigantycznych pieniędzy – te wszystkie czynniki mają sprawić, że po sezonie Real sięgnie po gwiazdę Bundesligi. Zdaniem mediów, Królewscy chcą zacząć wzmacniać drużynę od ataku.

Jović ma dopiero 21 lat i znakomicie się rozwija. W obecnym sezonie rozegrał 39 meczów. Zdobył 25 bramek, do których dorzucił siedem asyst. Zdaniem "Marki" niemiecki zespół puści go za 70 mln euro, co nie będzie zaporową kwotą. Real bez problemu zgodzi się na takie warunki. Dużo wskazuje na to, że już latem zobaczymy go w drużynie prowadzonej przez Zidane’a.

"Zidane jest informowanych o wszystkich ruchach w sprawie tego transferu, zaaprobował je i będzie szczęśliwy, jeśli Jović dołączy do jego zespołu. Francuz chce więcej opcji w ataku i jego zdaniem Serb może grać razem z Karimem Benzemą" - czytamy.

W czwartek przedstawiciele Królewskich obserwowali Jovicia w meczu Ligi Europy w Lizbonie przeciwko Benfice. Wtedy rozpoczęły się oficjalne rozmowy w sprawie transferu. Zanim jednak zawodnik trafi na Santiago Bernabeu, Eintracht musi go wykupić… z Benfiki za 12 mln euro. 20 procent z kwoty, którą zapłaci Real powędruje na konto portugalskiego klubu.

Jović tak, Icardi nie

Los Blancos interesowali się również Mauro Icardim z Interu, ale w tej sytuacji transfer krnąbrnego Argentyńczyka jest mało prawdopodobny. Celem Realu pozostaje cały czas Eden Hazard, który miał dołączyć do klubu w poprzednim sezonie, ale nie udało się go ściągnąć. Tym razem hiszpański klub jest gotów wyłożyć za Belga nawet 100 mln euro.