Trener Kataru chce zaszokować Argentynę. "Nie przyjechaliśmy tu po selfie z Messim"

Po dwóch kolejkach meczów w grupie B zarówno Argentyna, 14-krotny triumfator mistrzostw Ameryki Południowej, jak i występujący na zaproszenie organizatorów Katar mają po jednym punkcie. Wygrana może jednej bądź drugiej drużynie zapewnić miejsce w czołowej ósemce turnieju.

Chcą podjąć rękawicę

Tym razem gwizdów nie było. Brazylia rozbiła Peru i jest w ćwierćfinale Copa America Brazylia, która... czytaj dalej » Odpadnięcie Argentyny w pierwszej rundzie byłoby sensacją, ale Sanchez przyznał, że jego piłkarze myślą o realizacji własnych ambicji, a nie problamach rywali.



- Nie jesteśmy dobrze znani nie tylko w Ameryce Południowej, ale w całym piłkarskim świecie. Mamy jednak super profesjonalnych zawodników i przyjechaliśmy tutaj uczyć się od najlepszych, ale też podjąć rękawicę i rywalizować z nimi. Na pewno celem występu w Copa America nie jest selfie z Messim - powiedział na konferencji prasowej w Porto Alegre.

Bez strachu

Wspomniał jednocześnie, że to Argentyna jest faworytem i ona musi wygrać.