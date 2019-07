Hiszpańskie media: Barcelona namawia Neymara, aby wrócił do PSG

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Zdaniem dziennikarzy "Sportu", brazylijski gwiazdor poprosił o transfer już wtedy, kiedy po sezonie wyjeżdżał z Paryża. Po dwóch spędzonych w PSG nie widział dla siebie przyszłości w tym klubie. Choć jego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2022 roku, chciał zrobić wszystko, by odejść jak najszybciej.

Dlatego wyjeżdżając z klubu Neymar miał poinformować, że nie wróci już do stolicy Francji. To zabrzmiało jak ultimatum.

Trudne rozmowy

Serial trwa w najlepsze. Ojciec Neymara zaprzecza... i nie zaprzecza plotkom Historia zatacza... czytaj dalej » Według "France Football" piłkarz szybko zgodził się na znaczne obniżenie wynagrodzenia, byle tylko ponownie trafić na Camp Nou. Liczył przy tym, że negocjacje między Barceloną i PSG przebiegną na tyle sprawnie, aby nie musiał stawiać się w swoim francuskim klubie. Tym bardziej, że na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii nabawił się poważnej kontuzji kostki, która na wiele tygodni wyłączyła go z gry.



Problem w tym, że negocjacje między klubami są bardzo skomplikowane, dotyczą olbrzymich pieniędzy (blisko 200 mln euro) i nie wiadomo, ile jeszcze mogą potrwać. Sytuacja jest delikatna, a Katalończycy chcą w spokoju doprowadzić rozmowy do szczęśliwego dla siebie zakończenia. Nic dziwnego, że planowana przez brazylijskiego gwiazdora rejterada nie jest im na rękę.



"Barca prosi Neymara o powrót do Paryża, aby uniknąć problemów" - donosi zatem czwartkowy "Sport".

Dłuższa rehabilitacja...

Jest bardzo prawdopodobne, że nie uda się dopiąć transferu do końca miesiąca. Z kolei PSG już 8 lipca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, a brak na zgrupowaniu Neymara mógłby zaprzepaścić wcześniejsze rozmowy. Podobno prezes paryżan Nasser Al-Khelaifi jest już zmęczony Brazylijczykiem i chce się dogadać. Jednak stawianie mu ultimatum na pewno nie jest dobrym pomysłem.



Czy zatem Neymar pojawi się jeszcze w Paryżu? Hiszpańscy dziennikarze spekulują, że 27-letni piłkarz będzie chciał jak najbardziej przedłużać rehabilitację po kontuzji, a swoim pracodawcom dawać do zrozumienia, że ciągle nie jest zdolny do gry.