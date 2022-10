"Osaczony, wyłączony". Hiszpanie bezlitośni dla Lewandowskiego

Barcelona rozczarowała w Mediolanie. Będzie drżeć o awans Barcelona w... czytaj dalej » Barcelona przegrała i mocno skomplikowała sobie sytuację w grupie C. Zwycięską bramkę dla Interu zdobył w doliczonym czasie pierwszej połowy Turek Hakan Calhanoglu. Duma Katalonii ma trzy punkty, Inter zgromadził sześć.

Lewandowski we wtorek nie zaistniał w Mediolanie, był pieczołowicie pilnowany, odcięto go od podań.

"Praktycznie zniknął, ale to nie jego wina. Nie miał pomocy, nie dostawał piłek, jego koledzy nie potrafili go znaleźć. Głównie to zasługa bardzo dobrego pilnowania ze strony Skriniara i reszty obrońców Interu" - ocenił dyskretny występ Polaka "AS".

Inter wyłączył Lewandowskiego

"Lewandowski nie dojechał do Mediolanu" – to z kolei "laurka" innego dziennika z Madrytu. "Marca" pisze dalej: "Polak zagrał pierwszy raz przeciwko Interowi, jego obecność zwykle onieśmiela, ale blok obronny Interu nie zostawił mu wolnej przestrzeni. Zawsze był osaczony. Inter go wyłączył".

Krytyczny wobec Polaka, zresztą jak całej Barcelony, był również tytuł z Katalonii.

"San Siro miało być miejscem, gdzie zapomni o swoim jedynym dotychczas nieudanym meczu, z Bayernem. Nie zrobił tego, bo nie miał podań. Skończył bez strzału" - podsumował "Mundo Deportivo".

Bayern odjechał

Na czele tej grupy z kompletem zwycięstw jest Bayern Monachium, który łatwo poradził sobie z outsiderem Viktorią Pilzno. Wygrał 5:0 po bramkach Leroya Sane (7. i 50.), Serge'a Gnabry'ego (13.), Senegalczyka Sadio Mane (21.) i Kameruńczyka Erica Maxima Choupo-Motinga (59.).

Sane z czterema trafieniami awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców trwających rozgrywek.

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Ajax Amsterdam - SSC Napoli 1:6 (1:3)

Liverpool - Rangers FC 2:0 (1:0)



grupa B

FC Brugge - Atletico Madryt 2:0 (1:0)

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)



grupa C

Bayern Monachium - Viktoria Pilzno 5:0 (3:0)

Inter Mediolan - Barcelona 1:0 (1:0)



grupa D

Olympique Marsylia - Sporting Lizbona 4:1 (3:1)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:0