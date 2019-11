Media: Odwołanie trenera po wygranej 5:0. Szykuje się wielki powrót

49-letni Hiszpan zrezygnował z prowadzenia kadry w czerwcu, po niespełna roku pracy na tym stanowisku. Decyzję argumentował problemami osobistymi. Jak się później okazało, konkretnym powodem była choroba jego córeczki Xany, która niestety dwa miesiące później zmarła.

Demolka, komplet zwycięstw i wyśrubowany rekord. Włoski ideał na koniec eliminacji Wyśrubowany... czytaj dalej » Obowiązki Enrique przejął jego asystent Robert Moreno. Najpierw tymczasowo, potem jako trener na stałe.

5:0 na koniec

Moreno ma 42 lata. Nigdy nie był piłkarzem, a jego kariera trenerska polegała głównie na pracy pomocnika głównego szkoleniowca. M.in. z Enrique wspólnie prowadzili FC Barcelona w latach 2014-2017. Asystentem w reprezentacji został w 2018 roku.

Teraz pod jego wodzą hiszpańska kadra walczyła w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Awans uzyskała z pierwszego miejsca w grupie. W ostatnim meczu, w poniedziałek, pokonała na swoim boisku Rumunię 5:0.

Zaraz po spotkaniu Moreno zrezygnował z udziału w tradycyjnej konferencji prasowej i nie rozmawiał z żadnymi przedstawicielami mediów. Według "El Mundo", doszło za to do jego wzruszającego pożegnania z zawodnikami w szatni.

Hiszpańska federacja nie odniosła się do podawanych informacji na temat powrotu Enrique, na wtorek zwołała jednak spotkanie z dziennikarzami, na którym pojawi się prezes Luis Rubiales oraz dyrektor sportowy kadry Jose Francisco Molina.

Był gotów ustąpić

Wątpliwości co do dalszej pracy Moreno w reprezentacji pojawiły się po październikowych remisach z Norwegią i Szwecją. Wydaje się, że sam niedoświadczony szkoleniowiec, dla którego jest to największe wyzwanie w karierze, nie spodziewał się, że pozostanie na stanowisku. We wrześniu, niedługo po rodzinnej tragedii w rodzinie Enrique, przyznał, że w każdej chwili jest gotów ustąpić, jeśli jego poprzednik wyrazi chęć powrotu na ławkę.