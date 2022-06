Hiszpania nowym liderem. Wpadka Portugalii

Dotychczas liderem tej grupy byli zwycięzcy premierowej edycji z 2019 roku. Zawodnicy Fernando Santosa w pierwszych trzech kolejkach nie zaznali smaku porażki i ze znakomitym bilansem bramkowym 7:1 mogli z uśmiechem spoglądać na rundę rewanżową.

Faktem jednak jest, że Hiszpanie wcześniej też nie przegrywali, choć z dotychczasowych spotkań aż dwa zremisowali.

W niedzielę na Estadio La Rosaleda w Maladze przyszedł czas na największy w trakcie aktualnej przerwy reprezentacyjnej popis graczy Luisa Enrique. Ci przebieg spotkania kontrolowali niemalże pełne 90 minut, przewagę dokumentując golem i w pierwszej, i w drugiej połowie.

Wpadka Portugalii

Tym samym po trafieniach Carlosa Solera i Pablo Sarabii La Furia Roja objęła prowadzenie w swojej grupie najwyższej dywizji Ligi Narodów. Stało się to także dzięki temu, że wpadkę zaliczył sąsiad z Półwyspu Iberyjskiego. Grająca rezerwowym składem Portugalia, bez choćby Cristiano Ronaldo, decydującą bramkę w Genewie straciła już w pierwszej minucie. Jej autorem był Haris Seferović.

Grupa 2 dywizji A czerwcowe zgrupowanie zakończyła. Do rywalizacji każdy z czterech zespołów powróci we wrześniu, w ostatnim etapie przygotowań do mundialu.

Wyniki niedzielnych meczów Ligi Narodów:

Dywizja A

Grupa 2

Hiszpania - Czechy 2:0

Szwajcaria - Portugalia 1:0

Dywizja B

Grupa 4

Norwegia - Szwecja 3:2

Słowenia - Serbia 2:2

Dywizja C

Grupa 2

Irlandia Północna - Cypr 2:2

Grecja - Kosowo 2:0

Grupa 4

Gruzja - Bułgaria 0:0

Macedonia Północna - Gibraltar 4:0

Dywizja D

Grupa 2

Malta - San Marino 1:0