Historyczna piętnastka Messiego. "Jeszcze jeden rekord dla niewiarygodnego Leo"

- Kolejny rekord dla niewiarygodnego Leo - mówił po meczu trener Barcelony Ernesto Valverde. - Łatwo powiedzieć, wydaje się to naturalne, ale w rzeczywistości bardzo trudno to osiągnąć. On jest piłkarzem, który może rozstrzygnąć losy każdego meczu. Każdego dnia wydaje się być jeszcze lepszy - podkreślał.

19-latek szturmem bierze Ligę Mistrzów. Jest lepszy od Lewandowskiego Erling Haaland ma... czytaj dalej » Messi trafił do siatki już w trzeciej minucie. Argentyńczyk najpierw przewidział zagranie rywala i przechwycił piłkę, później szybko oddał ją do Brazylijczyka Arthura, wyszedł na pozycję w pole karne, a gdy kolega mu odegrał - płaskim strzałem pokonał bramkarza rywali Ondreja Kolara.

Ale to nie wszystko

Poza samodzielnym rekordem, 32-latek wyrównał też osiągnięcia Cristiano Ronaldo i Raula Blanco, zostając dopiero trzecim zawodnikiem historii, który wbił gola 33 różnym przeciwnikom w Champions League.

- Miał trudny start w sezonie z powodu kontuzji. Wraca do swojego rytmu, ale nie powinno mu to długo zająć, bo to najlepszy piłkarz na świecie. Jest kluczowy dla sposobu, w jakim gramy. Mnóstwo akcji przechodzi przez niego - mówił po meczu w Pradze pomocnik Barcy Sergio Busquets.



05/06 1

06/07 1

07/08 6

08/09 9

09/10 8

10/11 12

11/12 14

12/13 8

13/14 8

14/15 10

15/16 6

16/17 11

17/18 6

18/19 12

19/20 1

Slavia doprowadziła do wyrównania na początku drugiej połowy, ale o zwycięstwie gości zdecydował samobójczy gol Petera Olayinki w 57. minucie. Messi także miał w nim swój udział, bo zawodnik Slavii strzelił do swojej bramki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego wykonywanego właśnie przez Argentyńczyka.

Barca z siedmioma punktami prowadzi w grupie F Ligi Mistrzów i o trzy wyprzedza Inter. W najbliższym meczu ligi hiszpańskiej katalońska drużyna gra na Camp Nou z Realem Valladolid.