Piorunujące wejście Piątka. Potrzebował dwóch minut, by pogrążyć Schalke

Nowy rok, "stary" Lewandowski. "Pierwszy trening" Jak najlepiej... czytaj dalej » Oba zespoły rozczarowują. Dość powiedzieć, że Schalke nie wygrało w tym sezonie jeszcze meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Przed tygodniem nowym trenerem tego zespołu został Christian Gross.

Natomiast Hertha, która miała walczyć o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach, jest dopiero 14.

Na ławce rezerwowych zespołu z Berlina usiadł Piątek. Miejsce na środku ataku zajął Kolumbijczyk Jhon Cordoba. 27-latek pod koniec ubiegłego roku nabawił się kontuzji, ale reprezentant Polski nie przekonał do siebie trenera Bruno Labbadii.

Liderzy dali prowadzenie

Od pierwszych minut jednym i drugim nie brakowało ochoty do gry. Obie drużyny miały swoje okazje, ale w decydujących momentach brakowało im dokładności i spokoju pod bramką.

W 36. minucie szczęście dopisało Hercie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego precyzyjnym strzałem popisał się Matteo Guendouzi. Zanim piłka znalazła się pod nogami wypożyczonego z Arsenalu młodego Francuza, odbiła się od jednego z rywali, który zablokował strzał Matheusa Cunhi.

Źródło: Getty Images Hertha wygrała z Schalke

Do przerwy Schalke odpowiedzieć już nie potrafiło. Hertha prowadziła zatem 1:0.

W 52. minucie zespół z Berlina podwyższył prowadzenie. Szybką kontrę wykończył Cordoba. Kolumbijczyk otrzymał podanie w polu karnym i strzałem z pierwszej piłki nie dał szans bramkarzowi. To jego czwarty gol w tym sezonie.

Znakomity kwadrans Piątka

W 78. minucie w miejsce Cordoby na boisku pojawił się Piątek. Polak dostał swoją szansę i wykorzystał ją znakomicie. Po prostopadłym podaniu w sytuacji sam na sam z zimną krwią pokonał wychodzącego z bramki Ralfa Faehrmanna.

Niewiele brakowało, by nie był to koniec strzeleckich popisów 25-latka. W 88. minucie znów trafił do siatki, ale sędziowie dopatrzyli się minimalnego spalonego.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek strzelił gola w meczu z Schalke

Bayern zdystansuje Leverkusen?

Słabo w nowy rok weszli piłkarze Bayeru Leverkusen. Zespół Petera Bosza przegrał na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1:2.

Jako pierwsi gola strzelili jednak Aptekarze. Już w 10. minucie bramkarza gospodarzy pokonał Nadiem Amiri, a przy okazji wręcz ośmieszył defensywę rywala, oddając strzał piętą. Eintracht szybko wyrównał. Niecały kwadrans później do siatki trafił Amin Younes.

Decydująca bramka padła tuż po przerwie. Wówczas nieszczęśliwie interweniował Edmond Tapsoba. 21-letni obrońca Bayeru wpakował piłkę do własnej bramki.

Bayer ma czego żałować. Przed tą kolejką tracił zaledwie dwa punkty do pierwszego w tabeli Bayernu Monachium. W niedzielę strata do mistrzów Niemiec może wynosić nawet pięć. Stanie się tak, jeśli Bayern pokona u siebie Mainz.

Hertha Berlin - Schalke 04 Gelsenkirchen 3:0 (1:0)

Bramki:Guendouzi (38'), Cordoba (52'), Piątek (80')