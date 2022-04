Trudne negocjacje z Lewandowskim? "To nie jest gra online"

Lewandowski zostanie w Bayernie? Trener nie widzi powodów do niepokoju Klubowa... czytaj dalej » Już w najbliższą sobotę - po prestiżowym meczu z Borussią Dortmund - Bayern może zapewnić sobie 10. z rzędu mistrzostwo Niemiec, ale ważniejsze wyzwanie dopiero przed władzami tego klubu - zatrzymanie największych gwiazd.

"Rozmowy będą kontynuowane"

Neuer, Mueller i Lewandowski związani są z bawarską drużyną kontraktami do czerwca 2023 roku. Mimo długiej opieszałości, którą byli piłkarze Bayernu zarzucali działaczom klubu, te w końcu rozpoczęły rozmowy kontraktowe z najważniejszymi ludźmi występującymi na Allianz Arenie.

- W przypadku Muellera i Neuera wszystko wygląda bardzo dobrze, trwają zaawansowane rozmowy i myślę, że wkrótce będziemy mogli coś ogłosić - stwierdził Hainer w rozmowie z "Bildem".

A co z kapitanem reprezentacji Polski? Tu sytuacja wydaje się nieco bardziej skomplikowana. - Odbyła się rozmowa z Lewandowskim. O ile wiem, jest już zaplanowana druga rozmowa. Rozmowy będą kontynuowane - dodał nieco enigmatycznie przewodniczący rady nadzorczej Bayernu.

Lahn: potem potrzeba czasu, żeby go przekonać

W ostatnich tygodniach coraz głośniejsze są spekulacje, że 33-letni napastnik latem może chcieć zmienić pracodawcę. Najgłośniej mówi się o ewentualnym transferze do Barcelony. O możliwy transfer zapytany został w niedzielę prezes Bayernu Oliver Kahn, który był gościem programu "Doppelpass" w Sport1.

- Na dzisiaj Robert ma z nami kontrakt na przyszły sezon. Jesteśmy w kontakcie z Robertem i chcemy, aby pozostał w Bayernem tak długo, jak to możliwe. Najwyraźniej niektórzy uważają, że takie rozmowy i negocjacje kontraktowe prowadzi się jak w grze online, gdzie na coś klikam, a on przedłuża swoją umowę - stwierdził były znakomity bramkarz.

- Robert to zawodnik, który ma potencjał, by co roku strzelać 30-40 goli. Oczywiście w pewnym momencie gracze tacy jak on wpadają na pomysł: "osiągnąłem tutaj wszystko i wszystko wygrałem". Potem potrzeba czasu, żeby go przekonać, żeby tu został - podkreślił.