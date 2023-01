"Kompetentny i skuteczny". Henryk Kasperczak o nowym selekcjonerze reprezentacji

Fernando Santos, były opiekun m.in. reprezentacji Grecji i Portugalii, oficjalnie został trenerem reprezentacji Polski. Zastąpi na tym stanowisku Czesława Michniewicza, z którym pod koniec grudnia nie przedłużono kontraktu.

- To człowiek, który ma na swoim koncie sporo sukcesów z reprezentacjami, takimi jak Grecja, a szczególnie Portugalia. Jest znany, ceniony w Europie, posiada doświadczenie. Jest to fachowiec, człowiek kompetentny i skuteczny – wyliczał atuty Santosa na antenie TVN24 Kasperczak.

Najlepiej opłacany

Portugalskie media: długi kontrakt Fernando Santosa, Polak w sztabie Fernando Santos... czytaj dalej » Według nieoficjalnych informacji Santos ma zarabiać około miliona złotych miesięcznie. Ta kwota została ustalona przez polskie media na podstawie jego zarobków w roli selekcjonera reprezentacji Portugalii. Ile zaoferował mu PZPN? Wiadomo tylko, że kasa związku jest pełna pieniędzy m.in. za awans na mundial w Katarze, a później wyjście z grupy.

Kasperczak odniósł się do tej kwestii również na antenie radia RMF FM.

- To będzie najlepiej opłacany selekcjoner w historii Polski. Jednak coś za coś. On się ceni i uważa, że na to zasłużył – powiedział Kasperczak. - Są różnice między trenerami zachodnimi i polskimi. Natomiast bardziej respektuje się i docenia trenerów znanych, którzy mają świetne wyniki, a do takich zalicza się Fernando Santos.

Źródło: Getty Images Fernando Santos nie będzie się patyczkował z piłkarzami?

Cel: awans do Euro 2024

Pierwszym zadaniem dla Santosa będzie zakwalifikowanie się z Polską na piłkarskie mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech w 2024 r.



68-letni Santos, pracujący z reprezentacją Portugalii do grudnia przez osiem lat, poprowadził kadrę tego kraju do największego sukcesu w historii, jakim był triumf w mistrzostwach Europy we Francji w 2016 r. Z kolei w sezonie 2018/19 zdobył ze swoimi podopiecznymi tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA.



Szkoleniowiec trenował w przeszłości m.in. FC Porto, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, a także lizboński Sporting i Benficę. W latach 2010-2014 Fernando Santos był selekcjonerem drużyny narodowej Grecji.