Zieliński z premierowym golem i wysokim zwycięstwem. Michniewicz podziwiał z trybun

Pozorna przewaga Napoli

W Weronie od pierwszych minut bardzo widoczny w ekipie przyjezdnych był m.in. Zieliński. Przed startem sezonu nie brakowało wątpliwości, czy będzie on mógł liczyć na kluczową rolę w zespole prowadzonym przez Luciano Spallettiego. Napoli latem pożegnało kilku graczy, którzy stanowili o sile drużyny w poprzednich latach, ale polski pomocnik pozostał jej ważnym ogniwem.

To właśnie Zieliński w poniedziałek jako pierwszy groźnie strzelał na bramkę gospodarzy jeszcze w pierwszym kwadransie gry. Lorenzo Montipo popisał się jednak w tej sytuacji świetną interwencją, przenosząc piłkę nad poprzeczką. Nasz reprezentant szukał też podań otwierających kolegom drogę do bramki, potwierdzając, że zasługuje na miejsce w podstawowym składzie.

Niespodziewanie to jednak piłkarze Hellasu pierwsi cieszyli się z gola w tym spotkaniu. Gdy niewiele na to wskazywało, wynik otworzył Kevin Lasagna. Na to trafienie odpowiedział nowy nabytek neapolitańczyków Gruzin Chwicza Kwaracchelia, a tuż przed przerwą prowadzenie gościom dał niezawodny Victor Osimhen.

Napoli w pierwszej odsłonie miało aż 80 procent posiadania piłki i oddało łącznie aż 17 strzałów, ale do pewnego czasu była to tylko pozorna przewaga. Gospodarze mimo niewielu okazji byli bardzo konkretni w ofensywie, co potwierdzili krótko po zmianie stron, gdy do remisu doprowadził Thomas Henry.

Zieliński dał sygnał

Faworyci po wyrównującym golu próbowali szybko ponownie przechylić szalę na swoją stronę. Jedną z pierwszych prób w świetnym stylu skasował Dawidowicz, pewnie odbierając piłkę Kwaracchelii w polu karnym.

Chwilę później miejscowi nie mieli jednak nic do powiedzenia, gdy idealne otwierające podanie w stronę Zielińskiego posłał wspomniany Kwaracchelia. Polak dopadł do piłki przed rywalami i posłał ją do siatki obok bezradnego bramkarza, ponownie dając swojemu zespołowi prowadzenie.



Ta bramka tylko napędziła gości do jeszcze lepszej gry, a gospodarzom podcięła skrzydła. Efektem były kolejne gole dla Napoli. Na 4:2 szybko podwyższył Stanislav Lobotka. Z kolei dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry kropkę nad i postawił Matteo Politano.

Hellas Verona - Napoli 2:5 (1:2)

Kevin Lasagna (29.), Thomas Henry (48.) - Chwicza Kwaracchelia (37.), Victor Osimhen (45.), Piotr Zieliński (55.), Stanislav Lobotka (65.), Matteo Politano (79.).