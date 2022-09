Obrona Barcelony w jeszcze większej rozsypce. Kolejny piłkarz kontuzjowany

Barcelona poinformowała po południu, że urazu podczas wtorkowego porannego treningu nabawił się Hector Bellerin. "Zgłosił problemy z mięśniem płaszczkowatym w lewej nodze" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Obrońca, który w minionym sezonie występował w Betisie Sewilla na zasadzie wypożyczenia z Arsenalu, w środę przejdzie szczegółowe badania, które określą, jak poważny jest uraz. Zdaniem niektórych dziennikarzy, występ Bellerina w sobotnim spotkaniu ligowym z Mallorcą jest bardzo wątpliwy.



MEDICAL NEWS@HectorBellerin has reported difficulties with the soleus in his left leg during Tuesday morning's training session. On Wednesday, the defender will undergo a series of tests to determine the full extent of the trouble. pic.twitter.com/JOWTaSbM6K — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2022

Trener Dumy Katalonii ma spory ból głowy przed tym meczem. Aktualnie nie ma w kadrze żadnego zdrowego prawego obrońcy. Podczas przerwy na mecze reprezentacji kontuzji doznali Jules Kounde oraz Ronald Araujo.

Ten drugi (Urugwajczyk wystąpił od pierwszej minuty we wszystkich meczach tego sezonu Primera Division) w środę podda się operacji, która wykluczy go z gry na około 10 tygodni. Na prawej stronie może występować Sergi Roberto, ale on jeszcze nie wyleczył swojego urazu.

Katalońscy dziennikarze przewidują, że Xavi może zdecydować się na grę z trzema środkowymi obrońcami: Andreasem Christensenem, Gerardem Pique i Erikiem Garcią. Ewentualnie ten ostatni będzie pełnił rolę prawego defensora.

Przed wicemistrzem Hiszpanii i wiceliderem tabeli po sześciu kolejkach trudny miesiąc. W październiku Barcelonę czekają mecze w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan oraz Bayernem Monachium. W Primera Division powalczy m.in. z Realem Madryt oraz Villarrealem.