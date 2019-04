Słodka zemsta na szefie PSG. "Nigdy nie lekceważ przeciwnika"

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

Będące faworytem PSG prowadziło z Rennes już 2:0 po bramkach dwóch Brazylijczyków Daniego Alvesa i Neymara, ale drużyna Rennes podniosła się i doprowadziła do wyrównania. Remis i późniejsze zwycięskie, jak się okazało, rzuty karne zagwarantowały trafienia Presnela Kimpembe i Edsona Sitore, znanego szerzej jako Mexer. Przesądzającej o porażce "jedenastki" nie wykorzystał w szóstej serii Christopher Nkunku.

Udawał, że nie widzi

Szczególnie ze zdobycia trofeum cieszył się Hatem Ben Arfa. 32-letni pomocnik Rennes wykorzystał swój rzut karny, a po spotkaniu nie omieszkał uścisnąć ręki prezydentowi PSG. Ten przez moment udawał, że nie widzi swojego byłego zawodnika, który jednak nie dał się zbyć, czekając na podziękowanie. Al-Khelaifi po kilku sekundach zwlekania uścisnął dłoń zawodnika.



Woaaaaaaaah Ben Arfa il a du vouloir chauffé un peu Nasser pic.twitter.com/VQviwqTkFp — Julien (@julien_mgrt) April 27, 2019

Ben Arfa grał w paryskim klubie w latach 2016-2018 i rozstawał się z nim w nie najlepszych okolicznościach. Przez 15 miesięcy był odstawiony od drużyny. W lutym piłkarz złożył pozew sądowy przeciwko byłemu pracodawcy i domaga się zadośćuczynienia.

- Ten wynik dał mi wyjątkowe emocje. To był trudny rok, ciężko pracowaliśmy na to, by się tu znaleźć - stwierdził Ben Arfa w telewizji France 2.

- Cieszymy się razem z Rennes, rodziną Pinault i całym klubem. To największa duma, coś wyjątkowego. Szczególnie biorąc pod uwagę prezydenta Nassera. W życiu jest tak, że nigdy nie powinno się lekceważyć swojego przeciwnika. Prędzej czy później on wróci silniejszy - podkreślił.

PSG mnoży sobie wrogów

Kompromitacja PSG. Mistrzowie roztrwonili przewagę i przegrali w finale Piłkarze Rennes... czytaj dalej » Ben Arfa uszczypliwie wypowiadał się też w strefie mieszanej, wypominając odpadnięcie PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie wygrali z Manchesterem United pierwsze spotkanie na wyjeździe 2:0, ale u siebie zaskakująco przegrali 1:3. W jeszcze bardziej zdumiewających okolicznościach PSG wypadło za burtę Champions League w 2017 roku po konfrontacji z Barceloną. Na Parc des Princes było 4:0 dla francuskiej drużyny, podczas gdy rewanżu Barca wygrała aż 6:1.

- Odwróciliśmy losy meczu, ale PSG jest do tego przyzwyczajone - śmiał się Ben Arfa w rozmowie z dziennikarzami. - Pewnego dnia, tak samo jak ja, Adrien Rabiot zmierzy się z PSG. Nie mam nic przeciwko temu klubowi, tylko tym, którzy nim zarządzają - zaznaczył.

Ben Arfa wspomniał byłego kolegę z zespołu nie bez przyczyny. Rabiot, będący zawodnikiem PSG od 2010 roku, jest obecnie w bardzo podobnej sytuacji i nie gra od połowy grudnia ubiegłego roku. Pomocnik nie chciał podpisać nowego kontraktu, a latem ma odejść do Barcelony. W tym sezonie rozegrał tylko 14 ligowych meczów.