Liverpool bierze najmłodszego debiutanta w historii Premier League

Video: Eurosport

Największy talent La Masii w PSG. Karuzela transferowa z 23...

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

