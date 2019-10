Zapomniał o kapitańskich obowiązkach. Na losowanie wołał go sędzia

26-letni stoper jest najdroższym obrońcą w historii piłki. Minionego lata Czerwone Diabły zapłaciły za niego 87 mln euro. Do czwartku miał na koncie tylko dziewięć meczów w koszulce Manchesteru, ale wobec nieobecności Ashleya Younga i Davida de Gei to jemu przypadła opaska kapitańska.

Sędzia musiał wołać

Zaszczyt, który spotkał Anglika najwyraźniej go jednak przerósł. Bo bycie kapitanem, to nie tylko pokrzykiwanie na kolegów i mobilizowanie ich w szatni. To też obowiązki, ale o tych Maguire już zapomniał.

Przed czwartkowym meczem Ligi Europy z Partizanem w Belgradzie doszło do zabawnej sytuacji. U zbiegu środkowej i bocznej linii boiska ustawili się sędziowie oraz kapitan serbskiej ekipy, bramkarz Vladmir Stanković. Miało być losowanie, kurtuazyjne życzenie powodzenia, wspólne zdjęcie i pierwszy gwizdek, ale trudno dopełnić tych wszystkich formalności, kiedy brakuje przedstawiciela jednej z drużyn.

"Maguire! Harry!" - zaczął wykrzykiwać arbiter główny i dopiero wtedy piłkarz przypomniał sobie o losowaniu. Maguire przerwał rozgrzewkę z kolegami, podbiegł rozbawiony w miejsce losowania i przeprosił za swoją nieuwagę.



Harry Maguire's first game as Manchester United captain, completely forgot he had to do the coin toss



(via @brfootball) pic.twitter.com/1ZY9myzPvL — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2019





Już później roztargnienia było mniej. Dowodzona przez 26-latka obrona zachowała czyste konto, a Manchester wygrał mecz 1:0.

Do całej sytuacji Maguire odniósł się jeszcze po spotkaniu w mediach społecznościowych. "Kiedy ostatni raz byłem kapitanem, losowanie odbywało się na środku boiska" - napisał, dodając rozbawioną buźkę.