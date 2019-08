Hitowy transfer blisko. Reprezentant Anglii ma zostać najdroższym obrońcą na świecie

W Barcelonie mu nie wyszło. Rosjanie przygarnęli go za 40 milionów Oczekiwania były... czytaj dalej » Maguire był przymierzany do zespołu Czerwonych Diabłów już rok temu. Wówczas Leicester żądało 70 mln funtów, ale szefowie Manchesteru United zrezygnowali z transferu, uważając, że to za dużo.



26-letni obrońca w weekend ma przejść testy medyczne.

Reprezentant kraju

W reprezentacji Anglii Maguire rozegrał 20 spotkań i zdobył jedną bramkę. Barw Leicester City bronił natomiast od 2017 roku. W 69 ligowych meczach strzelił pięć goli.



Do tej pory najdroższym obrońcą był Holender Virgil van Dijk, który w styczniu 2018 roku za 75 mln funtów przeniósł się z Southampton do Liverpoolu.