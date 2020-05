Kane okazał wielkie serce. "Dziękujemy wam bohaterowie pierwszej linii"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Napastnik Tottenhamu zadebiutował w barwach Orientu w 2011 roku. Po latach, w dobie pandemii COVID-19, postanowił wesprzeć finansowo swoją byłą ekipę. A to nie wszystko.



Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3 — Harry Kane (@HKane) May 14, 2020





Pomoc organizacjom charytatywnym

Punkt do testów na koronawirusa w klubie. Sprawdzają w minutę, przed treningiem Wolverhampton... czytaj dalej » Na koszulkach domowych Orientu został umieszczony hołd dla brytyjskiej służby zdrowia, walczącej z koronawirusem. "Dziękujemy wam bohaterowie pierwszej linii" - taki napis widnieje na nowym trykocie Orientu, który dumnie w mediach społecznościowych zaprezentował Kane.

Na dwóch innych strojach umieszczono loga organizacji charytatywnej zajmującej się zdrowiem psychicznym "Mind" oraz hospicjum dziecięcego "Haven House". Obie te instytucje potrzebowały wsparcia finansowego, aby prowadzić swoją ważną działalność. Jak poinformowali przedstawiciele Orientu, 10 procent zysku ze sprzedaży każdej koszulki trafi do wymienionych organizacji.

"Platforma do podziękowania"

- Urodziłem się i wychowałem tylko kilka kilometrów od stadionu Orientu i naprawdę cieszę się, że mogę podarować coś klubowi, który dał mi możliwość profesjonalnego startu kariery - wyznał Kane. - To daje mi także platformę do podziękowania wielu bohaterom walczącym na pierwszej linii z pandemią oraz organizacjom charytatywnym, które zapewniają ludziom opiekę i wsparcie w tych trudnych czasach – wyjaśnił 26-letni piłkarz.

- Żyjemy w niepewnych i niepokojących czasach, ale dzięki wysiłkom współczesnych bohaterów wspólnie to przeżyjemy. Dziękuję Harry za twoje niesamowite wsparcie i hojność. Jesteś prawdziwym wzorem do naśladowania we współczesnej grze - powiedział dyrektor Orientu Danny Macklin.