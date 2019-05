Kane wrócił do treningów. Może zagrać w finale Ligi Mistrzów

Lider londyńczyków doznał kontuzji 9 kwietnia, w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Próbował zablokować obrońcę Fabiana Delpha, a ten przypadkowo nadepnął na kostkę napastnika. Jak się później okazało, Kane naderwał więzadła w lewym stawie skokowym.

- To bardzo, bardzo smutne. Będzie nam go bardzo brakować, być może już do końca sezonu. Musimy to sprawdzić, ale wygląda na podobny uraz jak ostatnio - komentował menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Beckham na treningu

Argentyńczyk miał na myśli uraz, którego reprezentant Anglii doznał w styczniu. Wówczas pauzował przez pięć tygodni. Wtedy pewnie nie spodziewał się, że jego zespół będzie w stanie wyeliminować The Citizens, a w półfinale Ajax Amsterdam i awansować do finału. Pojawiła się szansa, że 25-latek w nim zagra. Angielskie media w ostatnich dniach wręcz przekonywały, że tak się stanie.

W środę Kane wrócił do treningów. Na razie ograniczył się do truchtu z Janem Vertonghenem i Davinsonem Sanchezem, którzy ostatnio także pauzowali z powodu urazów.

Dla Pochettino to świetna wiadomość w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami finału Ligi Mistrzów Już 1 czerwca Koguty zmierzą się na madryckiej Wanda Metropolitano z Liverpoolem. W mijającym sezonie Kane, mimo urazów, zdołał w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelić 24 gole i zaliczyć sześć asyst.



@JanVertonghen, @HKane and @daosanchez26 all joined today's training session as they progress with their rehabilitation. #THFC#COYSpic.twitter.com/sSZ3dEClRR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 maja 2019

W środę londyńczyków odwiedził na treningu były reprezentant Anglii David Beckham. "Bardzo wyjątkowy gość" - napisano na oficjalnym Twitterze Tottenhamu. Były pomocnik w 1999 roku sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. W pamiętnym finale jego Manchester United pokonał Bayern Monachium 2:1.