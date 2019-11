Strzelec wyborowy w duecie ze specjalistą od wygrywania. "Oznajmiłem mu, że chcę trofeów"

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Zmiana warty w Tottenhamie nastąpiła na początku ubiegłego tygodnia. Po ponad pięciu latach z drużyną pożegnał się Mauricio Pochettino, a jego miejsce błyskawicznie zajął Mourinho. The Special One ma wyprowadzić drużynę z kryzysu, w którym znajduje się od początku nowych rozgrywek.

Obiecujący debiut

Działacze Spurs postawili na szkoleniowca zaprawionego w bojach, na człowieka, który na swoją markę w europejskiej piłce pracował latami i który jest gwarancją trofeów. Od 2003 roku wywalczył ich aż 20 i w Londynie liczą, że kolejne zdobędzie dla Tottenhamu.



- Mourinho zdobywał puchary w każdej drużynie, w której pracował. Oznajmiłem mu, że jestem już na takim etapie kariery, że chcę trofeów. To dla nas wielki rok - odgraża się Kane. - Patrząc realnie, w tym sezonie celujemy w wygranie Ligi Mistrzów i Pucharu Anglii. Wszyscy chcemy wygrywać. Tak było, kiedy był z nami Mauricio i tak jest teraz - dodał.



- Kiedy ktoś ma taką reputację jak Jose Mourinho, daje ci to pewność, daje ci wiarę w drużynę. Teraz wszyscy, jako zawodnicy, mamy okazję pokazać trenerowi, co potrafimy i mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać - kontynuował.



Debiut Portugalczyka na ławce Tottenhamu wypadł obiecująco, bo ubiegłoroczni finaliści Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe West Ham 3:2. Ale czy duet Mourinho - Kane doprowadzi Spurs do pierwszego trofeum od 11 lat (Puchar Ligi Angielskiej), to pokaże czas.



Kane, mimo 175 goli w 269 meczach dla Tottenhamu, wciąż nie wywalczył na boisku żadnego poważnego trofeum.

Lista trofeów Jose Mourinho:

2x mistrzostwo Portugalii (Porto)

3x mistrzostwo Anglii (Chelsea)

2x mistrzostwo Włoch (Inter)

1x mistrzostwo Hiszpanii (Real)

1x Puchar Portugalii (Porto)

5x Puchar Anglii (Chelsea, Manchester United)

1x Puchar Włoch (Inter)

1x Puchar Hiszpanii (Real)

2x Liga Mistrzów (Porto, Inter)

2x Puchar UEFA/Liga Europy (Porto, Manchester United)