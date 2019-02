Kane wrócił i strzelił, ale Tottenham z coraz mniejszymi szansami na mistrzostwo

Po czterech ligowych wygranych z rzędu podopieczni Mauricio Pochettino mieli nadzieję na przedłużenie zwycięskiej passy w spotkaniu z Burnley. Jednak ich plany zostały pokrzyżowane i The Spurs nie zdołali zmniejszyć straty do Liverpoolu i Manchesteru City. Na ten moment zespół z Londynu traci do The Reds i The Citizens pięć punktów.

Kane, który był wyeliminowany z gry przez sześć tygodni z powodu kontuzji kostki, wybiegł w podstawowym składzie. Anglik był bardzo głodny gry, a pierwszą dobrą sytuację miał już w 16. minucie, jednak uderzył obok bramki. To również on miał znakomitą okazję tuż po przerwie, gdy popisał się potężnym strzałem z ponad 20 metrów, ale tym razem znakomicie interweniował Tom Heaton.

Jednak w 57. minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Dwight McNeil świetnie dośrodkował z rzutu rożnego, a Chris Woods wyskoczył najwyżej i potężnym uderzeniem głową pokonał Hugo Llorisa.

Tottenham zdołał odpowiedzieć w 65. minucie golem Kane’a. Reprezentant Anglii nie zmarnował trzeciej szansy w tym meczu - oszukał obrońców, wbiegł w pole karne i precyzyjnym strzałem na dalszy słupek nie dał żadnych szans bramkarzowi rywali. Warto zaznaczyć, że wszystko zaczęło się od świetnego wyrzutu z autu autorstwa Danny’ego Rose’a.

Stracona szansa

Trzy punkty zapewnił ekipie Burnley znajdujący się w wysokiej formie Ashley Barnes, dla którego było to czwarte trafienie z rzędu w meczu ligowym. Napastnik gospodarzy w 83. minucie strzelił z bliskiej odległości – przy straconej bramce kompletnie pogubiła się defensywa Tottenhamu.