Zaskakujący plan gwiazdy Tottenhamu. Po zakończeniu kariery chce zagrać w NFL

Kane wybrałby więc popularny kierunek zawodników pod koniec karier. Do Stanów Zjednoczonych wyjechali jego rodacy David Beckham i Steven Gerrard czy Szwed Zlatan Ibrahimović, ale to tylko kilka nazwisk. Piłkarskich znakomitości w MLS było znacznie więcej. Różnica w tym przypadku polega jednak na tym, że gracz Tottenhamu nie biegałby po boiskach Major League Soccer tylko National Football League.

Cel jest jasny

- To realne - stwierdził Kane, strzelec 125 goli w Premier League, pytany o perspektywę zmiany dyscypliny. - To jest coś, czego chciałbym zdecydowanie spróbować za 10-12 lat - zdradził.

25-letni Kane od dawna jest fanem NFL, czego dowodem są imiona jego psów pochodzące od znanych zawodników tej dyscypliny Toma Brady'ego i Russella Wilsona. Gwiazda Spurs myśli o tym, by zostać kopaczem. Na tej pozycji z sukcesami występował na przykład Polak Sebastian Janikowski.

Kopacze (kickers) posiadają jedne z najniższych kontraktów w NFL, ale Kane zastrzegł, że w jego marzeniu pieniądze nie grają żadnej roli.

- Chodzi o chęć bycia najlepszym. Nawet gdy ściągnę grę na telefon, to czy mogę być najlepszy na świecie? Czy grając w Premier League i w mistrzostwach świata, a później w NFL, to czy byłbyś uważany za jednego z najlepszych sportowców wszech czasów? - zastanawiał się Anglik.

Amerykański wzór

Brady jest jednym z najsłynniejszym futbolistów i wciąż radzi sobie świetnie, choć ma 41 lat. W tym roku zawodnik New England Patriots zdobył szóste w karierze Super Bowl. Kane podziwiał Brady'ego na żywo w tym spotkaniu. Obaj pochodzą z różnych sportów, ale przeszli podobną drogę na szczyt, bo nikt nie uważał ich w młodości za szczególne talenty.

- Niewielu sądziło, że on będzie tak dobry i w ogóle pokaże się w NFL, a stał się najlepszy w historii. W pewnym momencie to dało mi duży zastrzyk pozytywnej energii. Zobaczyłem, że wszystko jest możliwe. Jeśli wierzysz w siebie, czujesz to, co cię nakręca i czujesz głód, to może ci się udać - stwierdził Kane.

Jak się okazuje obaj zaprzyjaźnili się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brady zaprosił Anglika na imprezę Patriots po zwycięstwie w Super Bowl.

- Zostaliśmy tak jakby kolegami, ale nigdy się nie spotkaliśmy. Było trochę dziwnie. Od dziecka nie kibicowałem żadnej innej drużynie tylko Tottenhamowi - dodał Kane.

Co ciekawe w późnych latach 90. ubiegłego wieku szlak przecierał inny piłkarz Tottenhamu Clive Allen. On jednak nie wybrał się do Stanów Zjednoczonych. Został zawodnikiem London Monarchs w NFL Europe.