Kontuzjowany kapitan Tottenhamu: chłopaki, kocham was

Gol za golem, rekord za rekordem. W tym meczu było wszystko Piłkarze... czytaj dalej » Gol padał w tym spotkaniu za golem, po 21 minutach City prowadziło 3:2. Chciało więcej, potrzebowało jeszcze jednego trafienia, by w dwumeczu być górą.



W ubiegłym tygodniu zostało pokonane w Londynie 1:0. To wtedy pech dopadł Kane'a. Napastnik Kogutów próbował zablokować obrońcę gości, Fabiana Delpha. Ten przypadkowo nadepnął mu na kostkę. Poszkodowany musiał opuścić murawę, trener Mauricio Pochettino stwierdził, że dla jego zawodnika może to oznaczać koniec sezonu.

Kane szalał przed telewizorem

Na rewanż Kane nie poleciał z drużyną do Manchesteru. Denerwował się przed ogromnych rozmiarów telewizorem.



W 59. minucie gola wbił Sergio Aguero, co oznaczało, że City prowadzi 4:2 i ma miejsce w półfinale. Emocji na tym nie koniec. W minucie 73. na 3:4 trafił Fernando Llorente - przedziwnie, biodrem, wyskakując do wrzutki nawet nie widział piłki. Decydował VAR, czyli system wideoweryfikacji, bo rywale zapewniali, że wcześniej było zagranie ręką. Sędzia uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.



Już w doliczonym czasie gracze z Manchesteru i ich kibice zaczęli świętować, bo Raheem Sterling uderzył na 5:3. Za wcześnie. VAR wykazał, że był spalony. Koniec. 4:3 dla City, dające awans Tottenhamowi.

Źródło: Newspix Szalony mecz, zwycięstwo City, awans Tottenhamu



Kane oglądał to na stojąco. Szalał, co zamieścił potem w mediach społecznościowych. "Chłopaki, kocham was!!!" - zwrócił się do kolegów.



26-letni napastnik ma uszkodzone więzadła boczne w lewym stawie skokowym i wciąż nie wiadomo, kiedy wróci na boisko.



O finał londyńska ekipa walczyć będzie z Ajaksem, pierwszy mecz odbędzie się 30 kwietnia, rewanż 7 maja. W drugiej parze Barcelona zmierzy się z Liverpoolem. Finał 1 czerwca.