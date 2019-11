Kane w pogoni za legendarnym osiągnięciem. Na drodze stoi Kosowo

W tym roku Kane w meczach reprezentacji nie zawodzi. Kapitan kadry Trzech Lwów strzelił już 11 goli. Ostatni raz takim osiągnięciem mógł pochwalić się w angielskiej kadrze Peter Crouch w 2006 roku.

Źródło: PAP/EPA Kane w meczu z Czarnogórą potrzebował 37 minut na strzelenie trzech goli

W ostatnim meczu eliminacji, Anglicy w niedzielę zagrają na wyjeździe z Kosowem. Kane stanie w tym spotkaniu przed szansą na wyrównanie lub na pobicie rekordu, który dzielą George Hilsdon i Dixie Dean. Obaj w roku kalendarzowym zdołali zdobyć 12 bramek. Hilsdon uczynił to w roku 1908, natomiast Dean osiągnięcie wyrównał 19 lat później.

Młodsi kibice z pewnością nie kojarzą tych nazwisk. Przed II wojną światową byli to jednak znani piłkarze. Hilsdon, który nosił przydomek "Gatling Gun", wystąpił w ośmiu meczach reprezentacji, zdobywając w nich aż 14 bramek.

Z kolei Dean to prawdziwa legenda Evertonu. W barwach The Toffees wystąpił w meczach ligowych 399 razy i strzelił 349 goli. W kadrze jego bilans jest równie imponujący: 16 spotkań i 18 bramek.



11 - Harry Kane is England's highest scorer in a calendar year since 2006, when Peter Crouch also scored 11 goals. Only George Hilsdon in 1908 and Dixie Dean in 1927 (both 12) have scored more in a calendar year for the Three Lions. Legs. #England1000pic.twitter.com/SgVX4TwkAT — OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2019





Łowca hat-tricków

Kane zapisał się już w historii angielskiej piłki podczas ostatniego meczu z Czarnogórą. Zespół Southgate'a rozgromił wówczas rywali aż 7:0, a napastnik Tottenhamu popisał się hat-trickiem. Tym samym został pierwszym zawodnikiem reprezentacji Anglii, który przynajmniej trzy gole strzelił w dwóch meczach z rzędu na Wembley. Wcześniej zaliczył hat-tricka w wygranym 4:0 spotkaniu z Bułgarią.