Przyszedł na chwilę, zbudował maszynę. Fenomen trenera Bayernu

Hansi Flick poprowadził Bayern do potrójnej korony

Ale on to wykończył! Czwarta bramka dla Bayernu definitywnie kończy marzenia Bayeru o odwróceniu losów finału DFB Pokal.

Drużyna Bayernu Monachium przygotowywała się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko ekipie FC Barcelona.

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern pokonał Olympique Lyon 3:0. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. - On jest najlepszym napastnikiem na świecie. Zobaczymy, co pokaże w finale, ale mam nadzieję, że zdobędzie bramkę w starciu z PSG - powiedział trener Bayernu Hans-Dieter Flick.

Flick: Lewandowski to najlepszy środkowy napastnik na świecie

Flick: Lewandowski to najlepszy środkowy napastnik na świecie

Był 2 listopada 2019 roku, kiedy Bayern wybrał się do Frankfurtu na mecz z Eintrachtem. Już przed meczem ówczesnemu szkoleniowcowi Niko Kovacovi palił się grunt pod nogami. Można było odnieść wrażenie, że posady trzyma się tylko dzięki genialnej formie Roberta Lewandowskiego, który strzelał gola w każdym z 11 pierwszych meczów Bundesligi. Ale porażka 1:5 to było za dużo, czara goryczy się przelała i Chorwat wyleciał z klubu z hukiem.

Głównie w roli asystenta

Perfekcyjny Bayern. Nikt nie zrobił tego wcześniej Jedenaście... czytaj dalej » Kiedy kilka dni później Karl-Heinz Rummenigge ogłaszał, że tymczasowym szkoleniowcem zostaje Flick, wielu kibiców nerwowo drapało się po głowach. To miało być rozwiązanie na chwilę, bo przecież Bayernowi - tak się wydawało - potrzebny jest trener z wielkim nazwiskiem i doświadczeniem.

Flick, owszem, to drugie miał, ale nie w roli pierwszego szkoleniowca. Przez lata pełnił rolę asystenta Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec, sprawdzał się też na stanowiskach dyrektorskich. Samodzielnie prowadził tylko Hoffenheim, ale to było już niemal dwie dekady temu, a drużyna walczyła w trzeciej lidze.

Przejął zupełnie rozbity Bayern, będący dopiero na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Zaczął świetnie - od dwóch wygranych w Bundeslidze i dwóch w Lidze Mistrzów. Później przyszły dwie kolejne porażki, ale i one paniki nie wprowadziły. Bayern był odmieniony, znów stawał się drużyną, a Flick trafiał do piłkarzy, wyraźnie zdobywał ich zaufanie. A to było kluczem, ta partnerska relacja zawodnicy-trener.

Człowiek, który miał być strażakiem, zbudował maszynę. Szybko zapracował na długoterminowy kontrakt i drużynę prowadził bez choćby najmniejszej wpadki. Od 9 lutego wygrał 21 kolejnych meczów, sięgając po mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów. Całkowity bilans? 33 zwycięstwa w 36 meczach, co daje średnią 2,78 zdobytych punktów na mecz. Bayern Flicka strzelił w tych spotkaniach aż 116 goli, tracąc tylko 26.

Potrójna korona, po którą sięgnął niemiecki szkoleniowiec, stawia go w gronie najlepszych trenerów w Europie ostatnich lat. Podobnej sztuki dokonywali tylko Luis Enrique (Barcelona, 2015), Jupp Heynckes (Bayern, 2013), Jose Mourinho (Inter, 2010), Pep Guardiola (Barcelona, 2009) i Alex Ferguson (Manchester United, 1999).

Kilka miesięcy temu nazwisko Flicka na tej liście można było rozpatrywać w kategoriach science-fiction.

Źródło: Getty Images Bayern pod wodzą Flicka wygrał finał Ligi Mistrzów

Bayern - PSG 1:0 (0:0)

Bramka: Kingsley Coman (59')

Bayern: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng (25' Niklas Suele), David Alaba, Alphonso Davies - Serge Gnabry (68' Philippe Coutinho), Thiago Alcantara, Thomas Mueller, Leon Goretzka, Kingsley Coman (68' Ivan Perisić) - Robert Lewandowski.

PSG: Keylor Navas - Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat - Ander Herrera (72' Julian Draxler), Marquinhos, Leandro Paredes (65' Marco Verratti) - Angel Di Maria (80' Maxim Choupo-Moting), Kylian Mbappe, Neymar.