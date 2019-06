Dramat austriackiego napastnika. Najpierw gol, później koszmarna kontuzja

MISTRZOSTWA EUROPY U-21 - WSZYSTKIE INFORMACJE O MECZACH POLAKÓW

Była 73. minuta, gdy doszło do starcia Wolfa i Vikasina Jovanovicia przed polem karnym. Austriak padł na murawę. Zaczął zwijać się z bólu, ale sędzia nie zareagował. Dopiero po dłuższej chwili przerwał grę.



Wolfem zajął się sztab medyczny. Arbiter po interwencji VAR-u obejrzał powtórkę i ukarał czerwoną kartką serbskiego obrońcę.



Austriacy prowadzili wtedy 1:0 po golu właśnie Wolfa z pierwszej połowy. Wynik na 2:0 w minucie 78. ustalił Sascha Horvath.



#RBLeipzig‘s new youngster Hannes #Wolf will probably be out for a long time. Get well soon pic.twitter.com/2GiRcULSRN — German Football Daily (@GERFootDaily) 17 czerwca 2019





Fatalna diagnoza

W poniedziałek wieczorem komunikat w sprawie stanu zdrowia Wolfa wydała austriacka federacja. Badania w klinice w Trieście wykazały, że pomocnik doznał złamania prawej kostki. Czeka go długa, kilkumiesięczna przerwa w występach.



20-letni Wolf w poprzednim sezonie strzelił 11 goli w 40 meczach w barwach Red Bull Salzburg. Pomógł drużynie w wywalczeniu mistrzostwa oraz pucharu Austrii. W ten sposób zapracował na transfer do RB Lipsk. Niemiecki klub zapłacił za niego 12 milionów euro.