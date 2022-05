Była gwiazda Bayernu wierzy w odejście Lewandowskiego. "Jestem zwolennikiem piłkarzy głodnych gry"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Altintop grał w Bayernie w latach 2007-2011. W tym czasie dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Niemiec, miał też w swoim dorobku dwa krajowe puchary i Superpuchar.

Lewandowski może odejść

Niemieckie media: dwa żądania Lewandowskiego Wciąż nie jest... czytaj dalej » Były turecki pomocnik został spytany, jak widzi przyszłość Lewandowskiego w Bayernie.

- Nie wiem, jak to wygląda sytuacja wewnątrz klubu, ale zawsze byłem zwolennikiem nowych, głodnych gry piłkarzy, którzy mogą wykonać postawione przed nimi zadanie. Pod warunkiem, że ramy finansowe są odpowiednie i wszystko inne jest wykonalne. Mogę sobie wyobrazić, że latem zrezygnują z Lewandowskiego, ale FC Bayern na pewno będzie miał w zanadrzu jedną lub dwie dobre alternatywy - ocenił Altintop dla skysport.de.

Dziennikarze dopytywali także o ewentualnych następców dla polskiego napastnika.

- Erling Haaland z pewnością ma dobre kwalifikacje, ale wciąż musi się rozwijać - odparł Turek, jakby nie wiedząc, że norweski napastnik jest obecnie łączony głównie z transferem do Manchesteru City. - Jedno musicie wiedzieć: zawodnicy często przyjeżdżali do Bayernu i dopiero tam stawali się gwiazdami. Lahm, Alaba, Kimmich, żeby wymienić tylko kilku. To także dzięki Bayernowi Lewandowski stał się takim zawodnikiem, jakim jest teraz. Nie można o tym zapomnieć, dlatego oczekuję od graczy dużo większej lojalności i wdzięczności - podsumował Altintop, wbijając szpilkę w Lewandowskiemu.

Trwają negocjacje

Bayern prowadzi obecnie negocjacje z agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim. Polak ma z klubem kontrakt ważny jeszcze przez rok, ale pojawiły się pogłoski, że chętnie odszedłby do Barcelony. Z Bayernem podobno nie chce wiązać się roczną umową, na czym z kolei ma zależeć Bawarczykom. Według doniesień medialnych, "Lewy" domaga się także podwyżki.