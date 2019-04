Luz HSV, nerwy Lipska. Pierwsi półfinaliści Pucharu Niemiec wyłonieni

Transmitowany w Eurosporcie 2 początek walki o najlepszą czwórkę DFB Pokal był wewnętrznymi starciami dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Niemczech. Najpierw spotkały się dwie ekipy z 2. Bundesligi, później na pucharową murawę weszły już drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej. W obu przypadkach potwierdziło się, że pozycje w tabeli każdej z drużyn nie są przypadkowe, choć w obu w skrajnie różny sposób.

Piłkarze Hamburga udowodnili, że obecnie zajmowane przez nich drugie miejsce w 2. Bundeslidze jak najbardziej im się należy. Na stadionie czwartego na zapleczu Paderborn zwycięstwo zawdzięczali skuteczności Pierre'a-Michela Lasoggi.

27-letni napastnik trafił dwukrotnie. W 54. minucie wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Douglasa Santosa z rzutu rożnego, a trzynaście minut później pewnym, mocnym strzałem po ziemi wykończył prostopadłą piłkę Orela Mangali i wprowadził HSV do półfinału Pucharu Niemiec.

Oglądaj Wideo: Eurosport Tak Hamburg objął prowadzenie w Paderborn Oglądaj Wideo: Eurosport Bramkarz bez szans! Gol, który rozstrzygnął losy awansu Hamburga

Bohater ostatniej akcji

Na WWK Arena do czwartej minuty doliczonego czasu gry wydawało się, że goście z Lipska pójdą w ślady swoich odpowiedników z Hamburga. Kwadrans przed końcem gola dla RB strzelił Timo Werner, wykańczając szybką i zaskakującą kontrę całego zespołu. Gdy wydawało się, że faworytom nic już nie może przeszkodzić w awansie do półfinału, praktycznie w ostatniej akcji drugiej połowy do dogrywki doprowadził Alfred Finnbogason. Przeciął wówczas i skierował do bramki piłkę wstrzeloną w pole karne przez Marco Richtera.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zabójcza kontra Lipska w Augsburgu

Oglądaj Wideo: Eurosport Augsburg wyrównał z Lipskiem rzutem na taśmę

Miały zdecydować karne, zdecydował karny

Przez większość dogrywki obie drużyny grały dosyć ospały futbol, można więc było odnieść wrażenie, że pewnym krokiem zmierzają do serii rzutów karnych. Znów nic bardziej mylnego. Faktycznie o wyniku zadecydował strzał z jedenastego metra, ale oddany jeszcze w dodatkowych 30 minutach.

W szesnastce ręką zagrał Michael Gregoritsch i prowadzący to spotkanie Tobias Stieler nie miał innego wyboru. Musiał wskazać na wapno. Stamtąd pewnie uderzył Marcel Halstenberg i to Byki z Lipska ostatecznie znalazły się w najlepszej czwórce rozgrywek.

Oglądaj Wideo: Eurosport RB Lipsk w półfinale DFB Pokal. Zdecydował karny w końcówce dogrywki

Kolejne ćwierćfinały Pucharu Niemiec w środę. O 18:30 w Eurosporcie 2 Bayern zagra z Heidenheim, dwie godziny i 15 minut później Schalke podejmie Werder Brema.