Straty odrobione na wyjeździe. Hertha nadal w Bundeslidze

Albo powrót drużyny z Hamburga po czterech latach i całkowita klęska ambitnego projektu w stolicy kraju, którego ambicje sięgały europejskich pucharów, albo zachowanie statusu quo. W barażach o Bundesligę spotkały się dwie uznane marki z wielkich ośrodków miejskich.

Wygrała ta pochodząca z największego niemieckiego miasta. Na półmetku rywalizacji mimo to mało na taki scenariusz wskazywało. Hertha tydzień wcześniej przegrała przed własnymi kibicami 0:1 i w obliczu kiepskiej dyspozycji z końcówki sezonu wydawało się, że nie będzie w stanie powrócić do gry.

Nic bardziej mylnego. Zawodnicy prowadzeni przez Feliksa Magatha w poniedziałek spełnili swój plan dzięki przytomnej i skutecznej grze w początkowych fragmentach obu połów.

Stan rywalizacji wyrównał w czwartej minucie Dedryck Boyata, a utrzymanie zapewnił w 63. Marvin Plattenhardt. Piłkarze HSV próbowali doprowadzić do dogrywki, w trakcie aż siedmiu dodatkowych minut nie zabrakło emocji, które poskutkowały choćby czerwoną kartką Lucasa Tousarta, ale wyniku tego spotkania i całego dwumeczu to nie zmieniło.

Bundesliga pozostaje na kolejny sezon na Olympiastadionie.

Baraże o Bundesligę:

Hamburger SV - Hertha BSC 0:2 (0:1) - Wynik pierwszego meczu: 1:0; zwycięzca: Hertha

Bramki: Dedryck Boyata (4.), Marvin Plattenhardt (63.)