Zamieszanie z transferem gwiazdy mundialu. "Cyrk najwyższych lotów"

Tam pieniądze znów lały się szerokim strumieniem. Zamknęło się okno transferowe Zimowe okno... czytaj dalej » Wydawało się, że Chelsea z chęcią pozbędzie się Ziyecha, który w obecnym sezonie na Stamford Bridge wystąpił w zaledwie w czterech spotkaniach od pierwszego gwizdka, a na gola czeka od marca ubiegłego roku. Wprawdzie zawodnik ma za sobą bardzo udane mistrzostwa świata, na których Maroko sprawiło sensację i jako pierwsza reprezentacja z Afryki awansowało do półfinału, ale jego sytuacja w klubie wcale nie uległa poprawie. Tym bardziej, że Chelsea sprowadziła za ogromne pieniądze Mychajło Mudryka, Enzo Fernandeza i wypożyczyła Joao Felixa.

Wtorkowy wieczór 29-letni piłkarz spędził w jednym z paryskich hoteli. Był przekonany, że jego wypożyczenie do PSG dojdzie do skutku. Jednak do północy Chelsea nie przesłała niezbędnych dokumentów do siedziby Profesjonalnej Ligi Piłkarskiej (LFP), która miała zatwierdzić transfer. Co więcej, zdaniem Radio France i dziennika "Daily Mirror" wcześniej londyński klub aż trzykrotnie miał przesłać złe dokumenty. Celowo?

More on Hakim Ziyech. PSG have an appeal ready to LFP — but contracts are not validated as things stand after Chelsea and PSG exchanged docs.#DeadlineDay



Deal currently off. pic.twitter.com/CxT1xujMht — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023





"Cyrk najwyższych lotów"

W Paryżu szykują się do złożenia odwołania do władz LFP. Chcą poprosić o zgodę na przeprowadzenie transakcji wykazując, że nie doszła ona do skutku tylko z powodu nieodpowiednich działań Chelsea. Według dziennika "Le Parisien" prawdopodobnie dojdzie do tego w środę z samego rana. Jednak "Daily Mirror" zwraca uwagę, że sprawa może się ciągnąć kilka dni i wcale nie jest powiedziane, że PSG dostanie zielone światło na sprowadzenie piłkarza.

Serwis The Athletic, który był w stałym kontakcie z jednym z wysoko postawionych pracowników PSG, miał od niego usłyszeć, że cała sytuacja to "cyrk najwyższych lotów". Jego słowa nie dziwią zważywszy, że kluby doszły do porozumienia w sprawie warunków wypożyczenia, a Ziyech przeszedł badania. Jednak żadne dokumenty nie zostały podpisane z uwagi na opieszałość ze strony londyńczyków.

Ziyech trafił do Chelsea latem 2020 roku za 40 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Wcześniej występował m.in. w FC Twente i Heerenveen. Zawodnik, który najczęściej występuje na pozycji środkowego lub prawego pomocnika, w Paryżu spotkałby się ze swoim rodakiem i zarazem innym uczestnikiem mundialu Archafem Hakimim.