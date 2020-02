Haker chciał ujawnić treści e-maili Guardioli. Sprawca zatrzymany

Dziennikarze "The Sun" przyczynili się do aresztowania hakera, który włamał się na konto pocztowe menedżera The Citizens. Prywatne wiadomości Guardioli, zapiski dotyczące ewentualnych transferów oraz rozmowy z piłkarzami i szczegóły ich umów z klubem mogły zostać ujawnione.

Na tym nie koniec. Poprzez konto Guardioli przez dwa dni w 2017 roku, mężczyzna uzyskał dostęp do numerów wszystkich zawodników. Poznał również ich prywatne konta e-mail. Za pomocą własnego telefonu mógł dostać się na skrzynki piłkarzy, m.in. Vicenta Kompany'ego i Joe Harta. Wszystko za sprawą pracy w dziale IT klubu przez dwa lata od 2016 roku.

Manchester City odwołał się od kary UEFA. "Krzywdzący proces już się skończył" Manchester City... czytaj dalej » Redaktorzy postanowili skontaktować się z Manchesterem City, gdy haker chciał im sprzedać pozyskane dane za 100 tysięcy funtów w kryptowalucie. W wyniku współpracy z policją w poniedziałek przestępca został pojmany.

Bułka z masłem

Haker ujawnił dziennikowi "The Sun", kto był w kręgu zainteresowań klubu z Manchesteru w 2018 roku, gdy pracował tam jako informatyk. Hiszpański szkoleniowiec miał podjąć rozmowy z Matthijsem De Ligtem, który ostatecznie przeniósł się do Juventusu oraz Sokratisem Papastathopoulosem - ten wybrał Arsenal.

- To była najprostsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu - przyznał haker. - Prywatne konta e-mail, numery telefonów i wszystko inne, było przypisane do konta Pepa, ale on nic nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy. Sądzę, że nawet nie rozumiał, że kontakty zostały powiązane z jego kontem mailowym - podkreślił.

Oficerowie policji przeszukali mieszkanie informatyka, sprawdzając jego komputery oraz telefony.

"Trzydziestoletni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem popełnienia przestępstwa na mocy ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Sprzęt został zabezpieczony, a podejrzany został wypuszczony, jednak śledztwo jest w toku"- powiedziała rzeczniczka policji.

"To szokujące, że w dzisiejszych czasach ktoś może dokonać czegoś takiego i czuć się bezkarnym. Podjęliśmy w ostatnim czasie kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ byliśmy kilkukrotnie atakowani" - skomentowali przedstawiciele klubu z Etihad Stadium.

"To niezwykle trudne chronić wszystkie dane, ale tak ważne dla nas osoby muszą czuć się bezpiecznie. Przeciwko przestępcy zostało wszczęte postępowanie" - dodano w oświadczeniu.