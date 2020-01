Legenda tureckiej piłki kierowcą Ubera. "Jestem wrogiem rządu"

Hakan Sukur ma za sobą bogatą karierę. 48-letni obecnie były piłkarz to wciąż najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Turcji, w której grał w latach 1992-2007. W narodowych barwach wystąpił 112 razy i zdobył 51 bramek. Dodatkowo jest autorem najszybszego gola w historii mistrzostw świata. Podczas turnieju na boiskach Korei i Japonii w 2002 roku w meczu o trzecie miejsce zdobył bramkę w 11. sekundzie, a jego zespół wygrał 3:1.

Po przejściu na sportową emeryturę w 2008 roku Sukur zaczął pracę w charakterze eksperta telewizyjnego, natomiast w 2011 roku wszedł do polityki, wstępując do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Recepa Erdogana.

- Partia zaprosiła mnie, bo chciała skorzystać z mojej popularności. Wówczas Turcja była krajem spełniającym standardy Unii Europejskiej, ale wizja Erdogana zaostrzyła się i państwo zaczęło obierać kierunek na Bliski Wschód - przyznał w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Przygoda Sukura z polityką zakończyła się po zaledwie dwóch latach i aferze korupcyjnej. Wpływ na decyzję miały też czystki przeprowadzane przez Erdogana wśród członków Ruchu Himzet. Otwarta krytyka prezydenta i jego partii były równoznaczne z początkiem końca Sukura jako polityka. W Turcji stał się wrogiem publicznym. Wystawiono za nim nakaz aresztowania.

Źródło: Getty Images Dziś Hakan Sukur to persona non grata w swoim kraju

Wróg publiczny i emigracja

Nie miał czego szukać w ojczyźnie. Ze względu na swoje bezpieczeństwo brązowy medalista mundialu zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To był rok 2015.

- Jestem wrogiem rządu, a nie państwa i narodu tureckiego. Kocham naszą flagę i kraj - podkreśla dziś Sukur, który na stałe zamieszkał w kalifornijskim Palo Alto.

Na życie zarabia jako kierowca Ubera. Sprzedaje też książki, żyjąc z dala od popularności.

Jak przyznaje, w ojczyźnie nękani byli członkowie jego rodziny.

- Butik mojej żony został obrzucony kamieniami. Dzieci były nękane na ulicy, a ja otrzymywałem pogróżki po każdym publicznym wystąpieniu - stwierdził.

O powrocie do Turcji na razie nie marzy, ponieważ do czasu, aż nie poprze oficjalnie polityki Erdogana, jest uznawany za persona non grata. Sukur w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" zaapelował do prezydenta Turcji, by przywrócił kraj na właściwą drogę.