Piłkarze klęczeli, kibice gwizdali. "Obrzydliwe"

W środę w Dallas grały zespoły gospodarzy i Nashville SC. Było to pierwsze spotkanie z udziałem kibiców w jednej z czterech ligi zawodowych w tym kraju.

Na Toyota Stadium zjawiło się niespełna trzy tysiące widzów, bo miejscowe przepisy zezwalają na wypełnienie trybun, ale tylko w bardzo ograniczonej części. Stany Zjednoczone pozostają krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię COVID-19. Tylko ostatniej doby zarejestrowano tam ponad 51 tys. zakażonych.

Źródło: Getty Images Pierwsi kibice na stadionach w USA

"Twoi kibice cię wygwizdują"

Środowy mecz jeszcze się nie zaczął, a już doszło do poważnego zgrzytu. Podczas tradycyjnego odegrania hymnu przed pierwszym gwizdkiem piłkarze obu zespołów klęknęli. To na znak solidarności ze wszystkimi prześladowanymi ze względu na kolor skóry. Jeszcze nie wybrzmiały pierwsze takty, a z trybun poleciały gwizdy, było też buczenie.

Źródło: Getty Images Symboliczny gest przed meczem. Takich obrazków w USA jest ostatnio wiele

- Ale to haniebne! – skwitował obrońca FC Dallas Reggie Cannon, który potępił zachowanie kibiców.

- Twoi kibice wygwizdują cię za to, że stajesz po stronie ludzi broniących to, w co wierzą. Miliony wspierają tę sprawę, a my zastanawiamy się z innymi zespołami i władzami ligi, jak im pomóc. Tymczasem kibice nas wygwizdują na naszym stadionie. To obrzydliwe – dodał zniesmaczony.

- Przepraszam za tych kibiców. Ktoś śpiewa "USA", kiedy nie rozumie, co klęczenie symbolizuje – stwierdził na koniec reprezentant kraju.

Mecz skończył się zwycięstwem Nashville 1:0.