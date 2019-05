Niemieckie media: Guardiola zgodził się na transfer Sane do Bayernu

Sane może odejść do Bayernu, Guardiola zostaje w City

Aż sześć goli wbił Manchester City Watfordowi w finale Pucharu Anglii. Świetne zawody rozegrał Raheem Sterling. Anglik wbił trzy bramki i miał asystę. To trzecie trofeum City w tym sezonie. Wcześniej piłkarze Pepa Guardioli zapewnili sobie tytuł mistrza Anglii oraz Puchar Ligi.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Kamień z serca w City. Guardiola przedłużył do 2021 roku

Mbappe odebrał nagrodę i zaskoczył dziennikarzy To zaskakujący... czytaj dalej » Kataloński szkoleniowiec nigdy nie krył opinii, że Leroy Sane nie wykorzystuje potencjału i popełnia mnóstwo błędów w defensywie. Magazyn "Kicker" poinformował, że szef zespołu z Eithad pozwolił młodemu Niemcowi na przenosiny do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec będą musieli zapłacić co najmniej pięćdziesiąt milionów euro.

Rezerwowy, ale skuteczny

W najważniejszej fazie sezonu Sane na murawie pojawiał się dopiero w roli dżokera. W dwóch ćwierćfinałowych spotkaniach Ligi Mistrzów z Tottenhamem zagrał tylko siedem minut. Mimo że nie był ulubieńcem Guardioli, to w 47 spotkaniach strzelił szesnaście goli i zanotował osiemnaście asyst.

Sane trafił do Manchesteru City latem 2016 roku za pięćdziesiąt milionów euro. Forma Niemca eksplodowała dopiero w sezonie 2017/18. Wychowanek Schalke 04 strzelił dziewiętnaście goli i zaliczył czternaście asyst. Po tak udanym sezonie niespodziewanie nie znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na mundial w Rosji.

Nie tylko Sane może odejść

Już miesiąc temu w hiszpańskim programie "El Chiringuito" informowano, że Sane i Gabriel Jesus złożyli prośbę o opuszczenie klubu. Obecna umowa młodego Niemca z Manchesterem City obowiązuje do 2021 roku.