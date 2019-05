Pep Guardiola docenia swoich piłkarzy. "Liverpoolowi łatwiej rozgrywać mecze"

W tym sezonie Liverpool uzbierał już 94 punkty. Piłkarze Juergena Kloppa wygrali w Premier League osiem ostatnich meczów, ale wciąż muszą ścigach Manchester City, który od tygodni wyprzedza ich o punkt.

"Vinny, nie strzelaj!". Obrońca City nie posłuchał kolegów i trenera Nic nie... czytaj dalej » - Trzeba podkreślić, że Liverpool gra bez presji, bo piłkarze wiedzą, że nie wszystko zależy teraz od nich. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest im rozgrywać mecze. Nam towarzyszy presja, bo nie możemy przegrać, o ile chcemy, by nasz los był w naszych rękach. Zasługujemy na pozycję lidera, przed nami już tylko jeden mecz – powiedział Guardiola.

Priorytetem dominacja

W poniedziałek City strzelili jedynego gola w 70. minucie, gdy na boisku zaczynało być już naprawdę nerwowo. Fantastyczną bramkę atomowym strzałem w okienko zdobył Vincent Kompany.

- Czasem taki gol jest potrzebny. Skromne zwycięstwa nie oznaczają jednak, że nie dominujemy wyraźnie na boisku. Z Burnley też wygraliśmy 1:0, ale rywale nie mieli ani jednego rzutu rożnego, nie oddali nawet strzału. Ostatnie mecze w pełni kontrolowaliśmy, byliśmy dużo lepsi od przeciwników. I na tym nam właśnie zależy. Od dwóch czy trzech miesięcy wyłącznie dominujemy na boisku. Czy to przekłada się wyłącznie na wygrane, to już inna sprawa – przyznał hiszpański menedżer.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City zagra na wyjeździe z Brighton, a Liverpool u siebie z Wolves. Wszystkie mecze ostatniej serii spotkań rozegrane zostaną w niedzielę o godzinie 16:00.