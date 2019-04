800 milionów euro to za mało, żeby wygrać Ligę Mistrzów

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

- Okrutne, ale musimy to zaakceptować - był rozgoryczony w środę wieczorem.



W dodatkowym czasie gry jego zespół strzelił gola na 5:3. To wystarczało do awansu, bo w pierwszym meczu Tottenham wygrał 1:0. Obóz Manchesteru cieszył się kilkanaście sekund, póki sędzia nie zmienił swojej decyzji. Gola nie uznał, w półfinale są Koguty.



Guardiola smak zwycięstwa w finale Ligi Mistrzów ostatni raz poczuł osiem sezonów wcześniej, gdy prowadził jeszcze Barcelonę.

Zrobił wszystko, żeby w końcu dotrzeć z City do finału LM i w nim wygrać. Którego piłkarza chciał, tego dostawał. Na dzień dobry, w swoim pierwszym sezonie pracy w Anglii, poprosił o obrońcę, pomocnika i napastnika. Ale nie byle jakich, tylko takich, którzy od razu byliby wzmocnieniem. Przyszli więc: reprezentant Anglii John Stones, etatowy niemiecki kadrowicz Ilkay Guendogan, a także wielce utalentowany Brazylijczyk Gabriel Jesus. Za skromne 213 mln euro.



Tytułu w kraju Manchester nie zdobył, w Lidze Mistrzów odpadł w 1/8 finału. Jak od ściany odbił się od AS Monaco i to mimo zwycięstwa 5:3 w pierwszym meczu. Nikt Guardioli niepowodzeń nie wypominał. Pierwszy sezon potraktowano jak miesiąc miodowy. Sukcesy miały dopiero nadejść.



I przyszły. Najpierw City oczywiście dozbrojono. Za ponad 300 mln euro przyszli Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo i Aymeric Laporte. Angielskie rozgrywki Manchester wygrał w cuglach. Pierwszy raz w historii angielskiej ekstraklasy mistrz skończył sezon z co najmniej 100 golami i punktami. W Lidze Mistrzów bez przełomu. Dotarł do ćwierćfinału, w którym za mocny okazał się Liverpool.



Przed tym sezonem w Manchesterze szaleństwa nie było. Nie wydano nawet 100 mln euro. Najdroższe było sprowadzenie Riyada Mahreza (67 mln euro). Guardiola wygrał już Puchar Ligi Angielskiej. Przy odrobinie szczęścia może skończyć sezon z potrójną koroną, bo w maju czeka go finał Pucharu Ligi, a i do samego końca jego Manchester będzie się bił z Liverpoolem o mistrzostwo Anglii. Co z tego, skoro najważniejszego trofeum w klubowej piłce znów nie zdobędzie.

Przez trzy lata pracy w City hiszpański trener wydał na nowych piłkarzy 608 mln euro. Złośliwi w Polsce już się śmieją, że osiągnął efekt taki sam, jak Paweł Janas z Legią w połowie lat 90. On też dotarł do ćwierćfinału Champions League, z tą różnicą, że nie miał tylu pieniędzy na wzmocnienia.



608 milionów w City, 204 w Bayernie

Ligi Mistrzów Guardiola nie wygrał również w poprzednim miejscu pracy. Owszem, jego Bayern rządził w Niemczech, wygrywał sezon za sezonem, ale już w Europie tracił zęby i taki groźny nie był. Zatrzymywał się kolejno na Realu, Barcelonie i Atletico, klubach, które Guardiola powinien mieć rozpracowane. Okazało się, że jego łatwiej było rozpracować.



W Monachium też nie skąpiono na zachcianki trenera. Przyszli Mario Goetze, Thiago Alcantara, Arturo Vidal i Douglas Costa. Bayern dał Guardioli piłkarzy za 204 mln euro. To przełożyło się na utrzymanie hegemonii w Niemczech, ale tylko trzy półfinały w LM. Dwa kluby w sześć sezonów, wydanych 812 mln euro, 11 zdobytych tytułów, ale bez tego najważniejszego.



Co z tym Guardiolą? Z Barceloną potrafił wygrywać wszystko i wszędzie (przez cztery lata 14 tytułów, w tym dwa razy Ligę Mistrzów), a w każdym kolejnym miejscu kończyło się niedosytem.

Guardiola jak Zuckerberg

Barney Ronay, dziennikarz "The Guardian", ma swoją teorię. "Guardiola, mistrz zarządzania i boiskowych ustawień, nie pasuje do faz pucharowych, wieczorów, w których jego misja może zostać brutalnie zakończona z powodu ludzkiej słabości" - napisał w pomeczowej relacji ze środowego spektaklu w Manchesterze.



Trochę inaczej widzi to Luke Edwards z "Daily Telegraph". Przyczyn niepowodzeń Katalończyka upatruje w innym czynniku. Osobistym. "Guardiola jest dla futbolu tym, kim Mark Zuckerberg dla mediów społecznościowych. Pionierem i geniuszem, żyjącą historią sukcesów, ale nie jest wolny od wad" - podsumował Edwards.

Guardiola na początku roku przedłużył kontrakt z City do 2021 roku.