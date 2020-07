Koronawirus w rumuńskim klubie. Grzegorz Sandomierski wśród zakażonych

Video: tvn24

Powołany z wakacji

- Tę informację dostałem dwie godziny temu. Jeszcze to do mnie nie dotarło, co się tak naprawdę wydarzyło - tak Grzegorz Sandomierski komentuje powołanie do kadry na Euro 2012 na miejsce kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego.

»