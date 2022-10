Ostatni zespół ekstraklasy ma nowego trenera. "To dla mnie wielkie wyróżnienie"

W niedzielnym meczu z Cracovią (1:1) zespół beniaminka poprowadził Radosław Bella, ale włodarze klubu z Legnicy nie ukrywali, że jest to rozwiązanie tymczasowe, a nazwisko następcy Łobodzińskiego zostanie ogłoszone w poniedziałek. Kapitan dał wygraną Lechowi, świetny mecz Widzewa Lech Poznań po... czytaj dalej »

Mokry wraca do Legnicy

Właściciel klubu Andrzej Dadełło postawił na 37-letniego Mokrego. To jego powrót do Miedzi, bo szkoleniowiec w przeszłości pracował już w tym klubie jako asystent Dominika Nowaka, a także jako samodzielny trener drugiego zespołu.

Ostatnio był asystentem Dariusza Żurawia w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała, a za sobą ma także samodzielną pracę w Wigrach Suwałki.

- Propozycja powrotu do Miedzi to dla mnie wielkie wyróżnienie. To pokazuje, że praca, którą w przeszłości wykonałem tutaj, została doceniona. Czuję przy tym duże wsparcie właściciela. Po raz trzeci na przestrzeni ostatnich lat mam zaszczyt pracować w Miedzi. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać ekstraklasę w Legnicy - podkreślił szkoleniowiec.



Grzegorz Mokry trenerem Miedzi



Dla szkoleniowca to powrót do Legnicy po rocznej przerwie W przeszłości pracą w sztabie szkoleniowym Miedzi przyczynił się do awansu do Ekstraklasy oraz półfinału Pucharu Polski



Trenerze, witamy ponownie i życzymy powodzenia pic.twitter.com/kLIHcZ8Bxl — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) October 17, 2022





Po rozegraniu 12 meczów Miedź plasuje się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Do Piasta Gliwice, który zajmuje pierwszą pozycję nad strefą spadkową, legniczanie tracą sześć oczek.

W najbliższej kolejce beniaminek z Dolnego Śląska zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź (piątek, 21 października, 20.30).