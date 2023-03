Najbliżej mu do sztabu Santosa. Prezes PZPN: rozmawialiśmy, czekam

Debiut Santosa w roli trenera Biało-Czerwonych zbliża się wielkimi krokami. 24 marca polscy piłkarze rozpoczną eliminacje Euro 2024 od wyjazdowego meczu z Czechami. Trzy dni później do Warszawy przyjadą Albańczycy.

68-letni Portugalczyk na początku lutego na dobre przyjechał do stolicy Polski i ostro wziął się do pracy. Między innymi odwiedził w Barcelonie kapitana Roberta Lewandowskiego, w poszukiwaniu potencjalnych kadrowiczów jeździł po stadionach ekstraklasy, spotkał się także z trenerami juniorskich reprezentacji.

Piszczek nie zgodził się

Santos zabrał do Polski trzech zaufanych asystentów z ojczyzny: Joao Carlosa Costę, Ricardo Santosa i Fernando Justino. W jego sztabie, o czym była mowa na powitalnej konferencji prasowej, miało znaleźć się miejsce także dla polskiego szkoleniowca. Padały kandydatury Łukasza Piszczka, 66-krotnego reprezentanta kraju, i Tomasza Kaczmarka, który ostatnio prowadził Lechię Gdańsk.

Obie są nieaktualne. - Piszczek nie zgodził się dołączyć, a z Kaczmarka selekcjoner zrezygnował. Wyjaśnił, że ma już w sztabie trenera o takim profilu - mówi w rozmowie z eurosport.pl Kulesza.

Przewija się też kandydatura Marka Saganowskiego, byłego zawodnika Legii Warszawa, stawiającego pierwsze kroki w trenerskim fachu. - Nie dostałem jeszcze informacji, żeby selekcjoner z niego zrezygnował - dodaje szef PZPN.

Mielcarski blisko kadry Santosa

Wygląda na to, że najbliżej do współpracy z Santosem jest Mielcarskiemu.

- Odbyłem spotkanie z panem Mielcarskim. Trener Santos także o wszystkim wie, decyzja należy do niego. Nie będę dobierał mu sztabu szkoleniowego, bo to on decyduje i przez kilka lat będzie z nim pracował. Teraz czekam na sygnał od obu - zaznacza Kulesza.

Skontaktowaliśmy się z Mielcarskim, ale nie chciał komentować sprawy.

Według informacji eurosport.pl do osiągnięcia porozumienia jest blisko. Obie strony, PZPN i Mielcarski, wiedzą, na czym stoją, ale nie doszło jeszcze do podpisania umowy. Sprawa ma wyjaśnić się w najbliższych dniach. Mało prawdopodobne, że do końca tego tygodnia.

Niespełna 52-letni Mielcarski, były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski z Barcelony, bardzo dobrze zna Santosa. Portugalczyk był jego trenerem w FC Porto i AEK Ateny. Wciąż utrzymują kontakt, stąd wysiłki trenera, żeby zatrudnić go w kadrze. Zresztą sam tego nie ukrywa.

- Jego znam, jemu ufam, ale nie ja podejmę ostateczną decyzję - mówił niedawno Santos na łamach "Przeglądu Sportowego" o byłym podopiecznym. - Potrzebuję osoby, która pomoże mi podczas zgrupowania, tylko nie wiem, czy PZPN zgodzi się na Grzegorza. Dyskusja trwa - dodał.

Mielcarski po zakończeniu piłkarskiej kariery był dyrektorem sportowym Wisły Kraków. To on ściągnął do klubu Jakuba Błaszczykowskiego. Od wielu lat jest cenionym ekspertem telewizji Canal+, gdzie komentuje mecze ekstraklasy. Jeśli dołączy do reprezentacji, na pewno odejdzie ze stacji.

Szeroka lista Santosa

Santos wysłał już powołania do piłkarzy na mecze z Czechami i Albanią. Na szerokiej liście znalazło się około 40 nazwisk. Selekcjoner na razie ich nie ujawnił, tak samo robił w greckiej i portugalskiej kadrze. Czeka do ostatniej chwili, bo jak tłumaczył w jednym z wywiadów, wiele może się wydarzyć, na przykład kontuzje u zawodników.

Oficjalną 25-osobową kadrę kibice poznają 17 marca.

- Tak, znam tę listę, ale o nazwiskach nie będę mówił. Czy byłem zaskoczony? Zostawmy to trenerowi, niech dobierze sobie piłkarzy. Poczekajmy do pierwszego spotkania - kończy Kulesza.

