Krychowiak wciąż błyszczy. Teraz miał kapitalną asystę

Krychowiak zapisał się w statystykach już w dziesiątej minucie spotkania. Mając piłkę na wysokości pola karnego, zdecydował się na dośrodkowanie. Ładnie podcięta piłka wylądowała wprost na głowie Dmitrija Barinowa, który pokonał bramkarza gospodarzy precyzyjnym uderzeniem tuż przy słupku.



Outstanding goal



Krychowiak and Barinov are so cool together. pic.twitter.com/qsTYrvHLY1 — Stefano Conforti (@confortistefano) September 22, 2019

Dwa razy więcej goli niż w poprzednim sezonie

Górnik postawił się Pogoni. Zdecydowała szczęśliwa bramka Angulo Pogoń Szczecin... czytaj dalej » W tym sezonie Krychowiak zdążył przyzwyczaić kibiców, że bierze udział w zdobywaniu bramek przez swój zespołu, ale do tej pory dawał się poznać głównie jako snajper.

Asystę miał jedną, trafień zapisał na koncie już pięć.

Aż cztery ligowe, tymczasem ma za sobą dopiero dziesięć kolejek rosyjskiej ekstraklasy. W całym poprzednim sezonie zdobył dwa gole i zaliczył cztery kluczowe podania. Rozegrał wówczas 27 spotkań.

W meczu z będącym w strefie spadkowej Orenburgiem został zmieniony w 68. minucie. To nie przeszkodziło mu zgarnąć wyróżnienia dla najlepszego zawodnika spotkania, o czym po ostatnim gwizdku poinformował na swoim twitterowym koncie moskiewski klub.

Drugi raz z rzędy cały ligowy mecz na ławce rezerwowych Lokomotiwu przesiedział drugi z naszych reprezentantów Maciej Rybus. Po dziesięciu kolejkach zespół Polaków znajduje się w czołówce. Do prowadzącego Zenitu Sankt Petersburg traci trzy punkty.