Jeden z najgorszych w ostatnich 20 latach. Francuzi nie odpuszczają Krychowiakowi

Video: eurosport.pl

Krychowiak: potrzeba czasu, żeby zbudować solidną obronę

17.11 | - Trudno zastąpić takiego zawodnika jak Łukasz Piszczek. Zmian było więcej, próbowaliśmy różnych ustawień. Były one spowodowane kontuzjami, które zmuszały selekcjonera do testowania innych zawodników. Potrzeba czasu, żeby zbudować solidną obronę. To proces, który trwa z każdym meczem - zaznaczył Grzegorz Krychowiak, pomocnik reprezentacji Polski.

»